流行性脑膜炎进入高发期 专家建议这样预防

近期，中国疾控中心发布提醒，冬春季预防流行性脑膜炎很重要。冬春季节是流行性脑膜炎的高发时期。郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）神经一科主任张晓莉建议，及时接种流行性脑膜炎疫苗是预防流行性脑膜炎的最有效措施之一，接种疫苗产生的有效抗体可以减少感染后死亡、重症、伤残的发生。

张晓莉介绍，流行性脑膜炎，即流行性脑脊髓膜炎，通常称为流脑，是一种以脑膜炎为主的疾病，由脑膜炎奈瑟菌感染引起。虽然流脑和流感都是呼吸道传染病，都是在冬春季节高发，但流脑是细菌性传染病，流感是病毒性传染病。

“流脑病死率超过10%，在目前我国法定报告的传染病中，病死率高居前5位。”张晓莉表示，流脑预后不良，将严重影响患者生活。20%的流脑患者会留有严重的肢体和组织的伤残，1/3的感染者终生伴有和神经系统损害有关的智力、视力、听力、运动能力、感知能力等后遗症。

张晓莉提示，任何年龄段的人群都可能患流脑，婴幼儿和有免疫缺陷的人群风险更大。流脑感染后发病进展非常迅速，发热、头痛、呕吐和皮肤出血是流脑的典型症状。婴幼儿不会主诉自己不舒服，头顶囟门凸出是孩子脑压增高的典型表现。

1岁以内的婴幼儿处于身体生长关键时期，免疫系统尚未完全发育，是感染各种疾病的高危阶段。张晓莉说，对于流脑细菌感染的预防，主要有三种措施。一是非药物性干预。如保持良好的卫生习惯，做好环境卫生，避免孩子与有流脑病症人的接触，流脑流行期间规范佩戴口罩，尽量避免带孩子去人员密集的公共场所等。二是加强药物性干预。对婴幼儿而言，及时接种流脑疫苗是预防流脑的最有效措施之一。三是及时就医。孩子如果出现发热、头痛、恶心等症状，家长应带孩子及时就医，早诊断，早治疗。