蔡秀军委员：将“平疫结合”病房推广到全国

这几天，全国政协委员、浙江大学医学院附属邵逸夫医院（浙大邵逸夫医院）院长蔡秀军的日程排得有点满。新疆、海南、浙江……他在全国各地走访调研、推广“平疫结合”快速切换病房模式、完善提案，提前开启自己的两会时间。

作为一家医院的“掌门人”，过去3年，蔡秀军时刻紧绷新冠肺炎疫情防控弦。身处疫情防控一线，他深知，我国在传染病房建设方面存在明显短板：在重大疫情发生时，传统的传染病医院病房床位有限，不能满足社会需要，而大多数综合医院的建筑布局，不具备收治呼吸道传染病病人的能力。

2020年，蔡秀军曾到上海、江苏、浙江多地调研疫情防控和复工复产工作。在调研中他发现，绝大多数地区建立了传染病大楼或公共卫生临床中心，这些建筑在疫情中发挥着定点收治重症病人的重要作用，但步入常态化防控阶段，大楼往往空置，运维成本却非常高。

针对“战时床位供不应求、平时资源无辜浪费”的尴尬局面，蔡秀军一直在思考，必须抓紧补短板、堵漏洞、强弱项。构建平常用得着、应急也能上的医疗资源和人才，打造“平疫结合”病房的想法，从那时萌发。

当时，浙大邵逸夫医院庆春院区正在筹建五期大楼，蔡秀军便决定在新大楼里“做文章”。他瞄准了病房里最常见的“门”和看不见的“气压”：在500张床位的原设计基础上，通过加装“隔离门”和“正负压装置”，调整功能布局，实现普通病房与呼吸系统传染病房的快速切换、无缝衔接。

一旦“战疫”打响，关闭隔离门、启动正负压装置，普通病房就能达到“三区两通道”的要求，快速切换成呼吸系统传染病房，相关病区马上进入隔离状态；没有重大疫情时，这些病房仍然各司其职，供日常医疗使用。

2022年8月，全国首个真正意义上的“平疫结合”快速切换病房正式投入使用。

按钮按下，气压梯度快速切换，关闭隔离门，缓冲区压力表上显示“-10Pa”。“我们启动了病房‘平疫结合’快速切换模式，普通病房已快速切换为符合‘三区两通道’的传染病房。目前，缓冲区内已实现负压状态，‘污染区’病房内同步启动独立排风装置后也实现微负压状态。负压状态区域内的‘污染’空气经过滤装置过滤后排到大气当中。”每逢同行来参观，蔡秀军都会尽量抽出时间亲自陪同，演示并介绍如何从普通病房“一键”切换为传染病房。

通过医院的创新实践经验，蔡秀军提炼总结出参政建言的要点。在全国政协双周协商座谈会上，其开创的“平疫结合”快速切换病房模式得到全国政协委员们的高度认可，也与国家卫生健康委发布的《综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则（试行）》中指出的“新建‘平疫结合’区应当从总体规划、建筑设计、机电系统配置上做到‘平疫结合’”理念相契合。

长期从事医疗管理工作，蔡秀军对医疗民生领域及改革发展方面带有普遍性的热点难点问题格外关注。今年，他的提案依然关注国家区域医疗中心建设、医疗资源均衡分布、提高生育率等问题。“政协委员不仅是荣誉，更是担当，我们责无旁贷，必须多献发展之策、多办务实之事、多为利民之举。”蔡秀军说。

记者手记

作为医疗从业者，蔡秀军始终心系民生，为医疗改革建言献策。

身处一线，他深知制约医疗行业发展的痛点、堵点所在，也能真实体会患者的疾苦。过去5年，他先后提交了17条推动行业高质量发展的建议。创新、惠民是其提案的关键词。比如他呼吁各大医院打破信息孤岛，加强互通。为解决看病难、看病贵问题，他提出均衡分配优质医疗资源，并呼吁全国医院一起努力简化看病流程。

蔡秀军总说：“要真正为百姓做事情，就要学会换位思考。”正因此，与传统传染病房集中布局缺少阳光照射不同，他开创的“平疫结合”病房创新性将病房设置于建筑采光好的一面，把阳光还给患者。

全国政协委员要高站位、多思考、干实事。这是他履职的理念和心得。