让线上就诊更便捷更规范（民生观）

期待互联网诊疗发挥更大作用，满足群众多样化、多层次的医疗健康服务需求

“你从外地来一趟太远了，下次复诊可以试试远程视频看病，药品能邮寄到家。”近期在医院门诊采访时，笔者多次听到医生向患者介绍线上就诊方式，减少他们来回奔波产生的路费、时间成本，也常听到一些患者主动询问：“如何网上看病？”

近年来，在线问诊需求持续增长，医疗机构提供的线上问诊、用药指导等服务受到欢迎。新技术用于新业态，互联网诊疗既能提高医疗服务效率，也有效缓解了医疗资源供给压力，满足了群众医疗服务新需求。

互联网诊疗并非线下医疗的简单延伸，对医生、机构的服务内容、安全质量等都提出了更高要求。近年来陆续出台的《互联网诊疗管理办法（试行）》《互联网诊疗监管细则（试行）》等，鼓励医疗机构应用互联网等技术开展服务的同时，也逐渐明确了互联网诊疗在医药、医疗、技术等方面的监管要求，让其更加便捷、规范发展。

以患者为中心，充分考虑患者的互联网就诊需求。“我这个病情可以在线问诊吗？如何挂号？怎么操作？能否使用医保？”在门诊，经常有患者发出这些疑问。充分发挥互联网诊疗便捷服务的作用，要进一步提高服务平台的简便性和精准性，为患者省去寻找环节，满足大多数患者尤其是老年患者的使用需求，逐渐培养患者就医习惯。此外，还要结合供给做文章，明确服务范围和边界，探索从线上咨询、复诊开药延展到覆盖预防科普和诊前、诊中、诊后等一体化服务，促进线上线下融合，为患者带来更加便利高效的在线诊疗。

完善顶层设计，疏通互联网诊疗发展的堵点、难点。继续完善支持互联网诊疗发展的各类配套政策，比如帮助跨区域患者在互联网就诊后，实现医保报销；规范诊疗行为，互联网诊疗的过程及结果应进行完整记录，病历、处方等关键信息的流转应可追溯。需进一步完善相关法律法规，明确功能定位，实现线上线下医保支付同质化，完善线上收费体系及医务人员绩效激励机制等，促进互联网诊疗良性发展。

互联网与医疗的融合发展是大势所趋，期待它能发挥更大作用，满足群众多样化、多层次的医疗健康服务需求。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 11 版）