联播+｜战“疫”平稳进入新阶段 中央明确下一步工作方向

2月16日，中共中央政治局常务委员会召开会议，听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。习近平总书记主持会议并发表重要讲话。

当前全国疫情防控形势总体向好，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段，但全球疫情仍在流行，病毒还在不断变异。该如何做好下一步疫情防控工作？央视网《联播+》栏目梳理此次会议内容，与您一起学习。

●2022年11月以来，我们围绕“保健康、防重症”，不断优化调整防控措施，较短时间实现了疫情防控平稳转段，2亿多人得到诊治，近80万重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。

●实践证明，党中央对疫情形势的重大判断、对防控工作的重大决策、对防控策略的重大调整是完全正确的，措施是有力的，群众是认可的，成效是巨大的。

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●要以时时放心不下的责任感，深入总结3年多来特别是最近一段时间的经验做法，完善相关机制和举措，抓实抓细新阶段疫情防控各项工作，建强卫生健康服务体系，坚决巩固住来之不易的重大成果。

●要认真贯彻落实党中央决策部署，压实“四方责任”，盯紧关键环节，做好风险人员管控，在已有工作基础上再推进再落实。

●要加强疫情监测和常态化预警能力建设，健全疫情监测体系和信息报告制度，及时准确作出预警并采取必要的紧急防控措施。

●要根据病毒变异和疫苗保护情况，科学谋划下一阶段疫苗接种工作，促进老年人接种率持续提升。

●要抓好常态化分级分层分流医疗卫生体系建设，继续优化资源布局，建强以公立医疗机构为主体的三级医疗卫生服务网络。

●要加强医疗物资生产保供，完善储备制度和目录，巩固完善人员、物资统筹调配机制，切实解决好基层一线能力、药品、设备等方面的短板弱项。

●要统筹推进卫生健康领域科技攻关，积聚各方力量提升生命健康科技水平。

●要倍加珍惜抗疫斗争的重要成果，讲好中国抗疫故事，激励全党全国各族人民坚定必胜信心，在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前进。

新闻多一点

当前，天气逐渐回暖，老人、儿童等重点人群的抗疫防护措施是否有变化，能不能进行户外活动？在2月9日国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，中国疾控中心病毒病所研究员陈操表示，目前我国疫情第一波流行高峰已过，仅有一些零星的、局部的、散在的病例发生，感染的风险总体较低。

对老年人尤其是有基础性疾病的老年人，陈操建议可以根据自身的状况，综合考虑既往感染的情况、疫苗接种的情况、自身的身体素质和天气变化情况，适度进行室外活动。

他提醒，老人、儿童开展室外活动时，要根据自身状况，合理安排运动量；要注意尽量不去人群密集的地区；如在人群密集的地方活动，要注意保持安全距离。同时，要注意手部卫生，接触公共物品后，及时进行手部的清洁。

（中央广播电视总台央视网）