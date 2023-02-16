以更科学方式教育引导下一代（金台随笔）

教育必须遵循基本规律。基础教育是全社会的事业，需要学校、家庭、社会密切配合

一段时间以来，多地医院依托心理科室开设“学习困难”门诊，引发社会关注。不少家长带孩子前来问诊，有时甚至出现“一号难求”的现象。孩子学习情况始终是父母关注的一个重点，“学习困难”门诊的出现，回应了许多家庭的现实需求。

据调查，在前来问诊的孩子中，有的是“不愿学”，由于出现焦虑等情况因而注意力不集中、缺乏自信，属于情绪和精神心理障碍。有的则是“不能学”，存在多动症、自闭症、阅读书写障碍、精神发育迟缓等状况，属于神经系统发育问题。前者可以通过心理干预、家校配合，引导孩子重拾信心；后者则必须采取药物治疗、行为训练、运动辅助等方式，帮助孩子重回正轨。一位医生表示：原本并没有“学习困难”这个诊断类别，之所以用这一名称开设诊室，是因为部分家长、老师不能分辨学习困难的源头是生理还是心理因素。使用相对通俗的诊室名称，有助于提示社会更早、更好关注孩子身心健康发展，防止“药不对症”“有病乱投医”。

需要注意的是，“成绩不好”不等于“学习困难”。导致“成绩不好”的原因多种多样，未必都能通过“学习困难”门诊治愈。通过诊疗发现，一些学生学习能力没问题，成绩不理想更多是因为不恰当的教育方式和不适宜的学习环境。有的老师给学生太多压力，挤占休息和运动时间；有的家长信奉“棍棒之下出高分”，导致孩子对学习产生抵触情绪；有的家庭麻将声不绝于耳等，分散了孩子的注意力。对于类似情况，与其从孩子身上找原因，不如从家长、老师身上找问题；与其依赖门诊治疗，不如在日常生活中给予孩子更多关心和尊重。

许多人之所以不理解学习困难的成因，是教育理念出了偏差。时下，仍然有人存在“学习不好就是懒”“叛逆不听话，所以考得差”“好学生一定没心理问题”“多花点时间一定能提高成绩”等偏见。教育是一门科学。学习成绩受能力、心态、环境等多方面因素共同影响，不能一概而论。“学习困难”门诊的出现，有助于打破刻板印象，提醒我们以更科学的方式教育下一代。

教育必须遵循基本规律，“学习困难”门诊也不能解决所有学习问题，更没有变“学渣”为“学霸”的魔力。基础教育是全社会的事业，需要学校、家庭、社会密切配合。孩子学业不理想，需要各方分工合作、凝聚合力，通过营造良好环境、优化教学方法等，让祖国的花朵在共同呵护下茁壮成长。对于学习困难，则要分清哪些是医疗问题，哪些是教育问题，找准症结、对症下药，为他们克服困难提供坚实的依靠、有效的帮助。

学习固然重要，但学习不是全部。除了学习成绩，健全的人格、强健的体魄、正常的认知对于孩子走好未来的人生路也至关重要。从这个意义上说，开设“学习困难”门诊不仅仅聚焦于学习问题，也要通过科学诊疗，启发家长、学校、社会更新教育观念，合理调整对成绩的预期，让孩子在合适的年龄里做合适的事，成长为拥有健全人格的人、快乐生活的人。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 05 版）