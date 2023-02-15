【人物】80后村医张雪峰

【故事】张雪峰是河北省保定市易县南城司乡的一名村医。他扎根山乡，把人生最美好的年华奉献给了农村基层卫生事业。当村医的21年里，翻山越岭、跋山涉水对他而言是常态。奔走在太行山路上，张雪峰先后骑坏了7辆摩托车，行程80多万公里，年均穿破6双鞋。凭借扎实的医术和贴心的态度，他赢得了当地乡亲们的信任和赞誉。

【点评】

凌晨在零下12摄氏度的太行山深处摸黑穿行，晚上睡下后接到电话再爬起来上门送诊，双手被医疗器械磨出了厚厚的茧子……80后村医张雪峰扎根乡村21年，用心用情守护农村居民健康。

不怕苦、不怕累坚守这么多年，是因为有一颗真诚善良、懂得感恩的心。多年前，乡亲们一起凑钱，帮助张雪峰在石家庄一所卫校完成了学业。毕业后，19岁的张雪峰婉拒恩师挽留，毅然回乡当起了村医。天黑路滑，车翻进山沟，没耽误他雪夜出诊；身在700公里外的内蒙古锡林郭勒盟，收到哮喘患者一通电话求助，他连夜驱车返回山村。“生病难受时不方便去卫生室拿药，小龙总是自己跑腿送上门，我们心里都过意不去”“有他在我们都很心安”……上点年纪的村民习惯叫张雪峰的乳名“小龙”。他的付出乡亲们看在眼里，大家也把他视作亲人。

每天忙忙碌碌、唠唠叨叨背后，是帮助村民用上药、看上医、治好病的医者仁心。走村串巷工作忙碌，张雪峰几乎马不停蹄，手机铃声也响个不停。每次上门服务，张雪峰总要细细叮嘱村民很多注意事项。遇到年纪大的村民，他还会拿着药、凑近用家乡话大声解释。去不成两个女儿的家长会，除夕夜吃不上家里的团圆饭，这些也让张雪峰感到遗憾，但支撑他一直坚守的是乡亲们的信任和期待，是作为乡村医生的责任和使命。说起这辈子最大的心愿，他的回答简单又实在：“没因为自己的原因把谁的病情耽误了。”

乡村医生是我国医疗卫生队伍的重要组成部分，也是提升基层公共医疗卫生服务能力、推进健康中国建设的重要力量。截至2021年底，全国49.0万个行政村共设59.9万个村卫生室。在村卫生室工作的人员136.3万人，其中执业（助理）医师47.6万人、注册护士19.3万人、持乡村医生证的人员和卫生员69.1万人。正是他们的辛勤守护，织就了广袤农村第一道“健康屏障”。像张雪峰一样奔波在一线的村医有很多。保定市有5000余个家庭巡诊小分队，张雪峰是其中一员。他们背着药箱，穿行于乡间小路，用专业和奉献守护着广大农村居民的健康。

党的二十大报告提出：“发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。”不断充实乡村卫生健康人才队伍、提高乡村医生技术能力和服务水平、落实和完善乡村医生待遇保障与激励政策，让更多“张雪峰们”干得好、留得住、能发展，定能更好满足农村居民的医疗卫生需求，为乡村振兴筑牢健康基石。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 05 版）