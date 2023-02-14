把白求恩精神融入医学教育全程

一尊2.2米高的诺尔曼·白求恩医生的雕像，矗立在吉林省长春市新民大街吉林大学基础医学院院中央。

自从1976年这座雕像安放于此后，学校新入学的医学生、入职的医护人员都要在它面前背诵毛主席名篇《纪念白求恩》。

白求恩精神是吉林大学医学教育70余年来始终坚持和秉承的宝贵精神财富。吉林大学白求恩医学部的开学第一课，就是进行白求恩精神教育，告诉新生，学医的路是漫长的，过程是艰苦的，学医不仅要求技术优良，道德品质也要像白求恩一样。这些教育对于学生们以后从医的路有很大影响。

白求恩精神是非常伟大的精神，归根结底我认为是两个字——奉献，就是不考虑个人利益而做利他的事情。白求恩精神是我们的“根”和“魂”。近年来，吉林大学白求恩医学部坚持为党育人，为国育才，为国家培养具有家国情怀并传承弘扬白求恩精神的优秀医学人才。

为达此目的，我们把白求恩精神融入、内化与引领医学教育全过程。这样一来，无论是老师，还是在校的学生，还有行政人员，大家都感觉到有一种精神在鼓舞着自己。我们的最终目的还是提高人才质量，就是让我们的学生不光看病的水平高，还要能做到人文关怀。

医生首先得有德行，然后有好的技术，这样能真正能服务好病人，要站在患者角度去想，让患者利益最大化。

为此，我们坚持立德树人根本任务，不断挖掘白求恩精神这一宝贵资源，以白求恩精神铸魂育人。多年来，我们坚持组织师生赴河北石家庄、唐县、顺平等地开展“重走白求恩路”主题教育活动。在进行寻根之旅的同时，开展支教、义诊等活动。这对学生的精神塑造很有帮助。下面是一位同学的日记摘录，可见一斑。

“也许多年后王安镇会走出一批批优秀的大学生，去不同的地方成为一位支教老师，教给那里的孩子们知识和白求恩精神，然后成为优秀的医生、人民教师等等，服务人民。我想这就是白求恩精神的传承，是一种无私奉献的、毫不利己专门利人的、有益于人民的精神。希望孩子们能走出王安镇，找到最适合自己的那条路，坚定地走下去，成为白求恩先生那样有益于人民的人。”

我们开展了系列课程，包括人际沟通课、人文课等。每次我们请来医学大家讲课，阶梯教室爆满。学生没有座位，就站着听课。老师们用生动的例子，讲述怎么处理医患关系，讲述在医生没有错误的情况下，患者委屈他的时候，他是怎么想又怎么做的。

我们完成了教育部网站网络思政微课程——白求恩精神养成教育数字课程。一期共19讲课程上线，并编辑出版了“白求恩精神养成教育”配套教材。

我们还组织召开青年学生白求恩精神研讨会，编辑印刷学校白求恩青年研究会会刊《医魂》，持续开展“白求恩十佳大学生”“白求恩十佳班级”评选表彰活动，把白求恩精神嵌入到校园文化中，为培养新时代医学人才助力。

在战争年代，白求恩精神传人用医学为中华民族独立而奋斗；今天，在新时代，白求恩精神传人在用医学护佑着人民健康，践行着“人民至上，生命至上”理念。白求恩精神将永远激励着我们前行。（作者为吉林大学副校长）