第五届中国医学人文大会在京召开

10月17日，由中国医师协会、中国医师协会人文医学专委会、白求恩精神研究会及《中国医学人文》杂志共同主办的第五届中国医学人文大会在北京召开。

本次大会采用线上线下相结合的方式，以“百年华诞同筑梦 医患担当践初心”为主题，旨在系统总结并大力弘扬广大医务人员逆行而上、舍己救人、大爱无疆的医学人文精神；着眼长远，研究谋划“十四五”时期卫生健康发展，推进健康中国建设和医院健康可持续发展。

中国医师协会副会长杨民在大会致辞中表示，“健康中国”建设离不开医学人文建设，“健康中国”背景下的医务人员，不仅要有更丰富的医学知识和良好的技术水平，也要有更广博的人文情怀和人文关怀的能力。

中国工程院院士陈洪铎指出，拥有深厚的人文情怀是衡量一名好医生的关键性标志。实现医学人文精神的回归需要全社会的共同努力。医院要培养和照顾医务人员，给病人更好的人文关怀；社会要尊重医务人员，促进尊医重卫风尚的形成；公众也要提高人文素养，客观理性对待医学，真正为医生创造良好的外部环境，让他们能够全心全意地为患者服务。

本次大会设立了主题报告及6个名为百年名院论坛、书香医院论坛、安宁疗护与生命文化论坛、叙事医学论坛、赤脚医生精神论坛、肿瘤心理社会支持论坛的平行论坛。分别呈现了“专题演讲”“学术讲座”“圆桌论坛”“案例讲解”“经验分享”“互动交流”等紧扣主题的精彩内容。

中国工程院院士、北京协和医院妇产科主任医师郎景和在《医学与人文》主题报告中表示，医生要把临床实践与面对病人放在第一位，把对病人的关爱与考虑放在第一位，把个人良知与社会责任放在第一位。

郎景和认为，一个医生应该心底善良，给病人开出的第一张处方是关爱；应该心路清晰，从繁杂的现象中清理出诊治方案；应该心灵平静，因为会遇到各种难治的疾病，各种难处的病人。“我们不能保证治疗好每一个病人，但我们保证好好治疗每一个病人。”

会上，主办方举办了《党建·人文》全国巡讲活动启动仪式，同期还召开了《中国医学人文》杂志第三届编委会成立会议、《中国毕业后医学教育》杂志第二届编委会成立会议和《手术》电子杂志第一届编委会成立大会。