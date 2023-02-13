北京疾控：新冠病毒核酸阳性率持续保持下降态势

人民网北京2月13日电 （记者孙红丽）北京市疾控中心微信公众号今日发文表示，目前北京市新冠疫情态势总体保持平稳，处于病例散发状态，奥密克戎BF.7分支和BA.5.2分支依然占据主要优势。

新冠检测阳性率持续下降

北京市疾控中心介绍，北京市新冠病毒感染监测预警体系运行良好，医疗机构新冠病毒感染病例监测、入境人员核酸检测监测、新冠病毒病原学监测、重点机构监测、学生症状监测等系列监测体系，系统收集新冠病毒感染全链条数据，为预警响应提供全方位数据基础。

流感样病例监测数据显示，北京市二级以上医疗机构流感样病例就诊人数和百分比总体保持下降态势，已回落到本轮疫情之前水平，上周，流感样病例就诊人数较本轮疫情高峰下降92.21%。共采集检测流感样病例呼吸道标本683件，其中新冠病毒核酸阳性32件，阳性率4.69%，低于前一周水平（5.08%），持续保持下降态势。

“老年人免疫功能相对较弱，是最需要保护的人群。”北京市疾控中心建议，未感染且无接种禁忌的老年人按照免疫程序尽快完成全程免疫或加强免疫，以起到更好的保护效果。

学校疫情防控四点提示

另外，今天全市中小学开学，广大师生返校，北京市疾控中心就学校疫情防控做四点提示：

一是建议广大师生开展自身健康监测并配合学校做好晨午检，如出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状，不带病到校学习和工作。

二是坚持勤洗手、常通风、注意咳嗽礼仪，规律作息、健康饮食等良好卫生习惯。乘坐公共交通工具时应做好个人防护，不用未清洁的手触摸口、眼、鼻。

三是学校严格落实晨午检制度、做好传染病疫情报告和因病缺勤缺课登记。如有学生出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状，及时到学校健康观察室排查，根据病情回家或就医，不带病上课。

四是坚持多病共防，目前仍是流感、诺如病毒急性胃肠炎的高发季节，在做好新冠疫情防控的同时，通过落实晨午检、严格病例管理、注意个人防护和手卫生、食物严格清洗加工、科学消毒污染物等措施，做好相关疫情防控。