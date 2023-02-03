2023年药品注册管理和上市后监管将在五方面发力

新华社北京2月2日电（记者戴小河）国家药监局副局长黄果表示，2023年药品注册管理和上市后监管将在“疫情防控、风险化解、创新发展、能力提升、廉政建设”五条主线上实现稳中求进。

这是黄果在日前召开的2023年全国药品注册管理和上市后监管工作会议上介绍的。这五条主线包括：做好新冠病毒疫苗药物研发服务、应急审评审批、质量监管工作，服务保障疫情防控大局；加强重点品种、重点环节、重点领域监管，巩固拓展专项整治行动成果，有效防范化解安全风险隐患；持续深化审评审批制度改革，加快临床急需新药、罕见病用药、儿童用药等上市速度，创新监管方式和手段，推动产业高质量发展；完善法规制度体系，推进药品注册受理、审评和审批全程电子化，推动药品检查体系规范化发展，提升监管效能；加强党风廉政建设，夯实防腐败机制，严惩违法违纪行为，为扎实推进中国特色药品监管现代化提供坚强保障。

会议总结2022年和过去5年的工作，分析当前形势任务，部署2023年重点工作。

国家药监局表示，2022年面对错综复杂形势和急难险重任务，全国药品监管队伍统筹疫情和监管，统筹发展和安全，坚持不懈、矢志不渝，持续推进药品监管各项工作。全系统加快推进新冠疫苗和药品审评审批，持续做好质量监管，全力服务保障疫情防控工作大局；健全完善药物加快上市注册通道机制，深化审评审批制度改革；开展专项检查和整治，强化质量安全监管；深入开展药品安全专项整治，建立集中打击整治危害药品违法犯罪机制；构建药品网络销售监管法规体系，完善药品监管法规制度体系等。