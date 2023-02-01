北京：二级以上医院实行非急诊全面预约挂号

人民网北京2月1日电 （记者孙红丽）据北京市卫生健康委官网消息，日前，《北京市医疗机构门诊预约诊疗服务管理规范》（以下简称《规范》）发布。根据《规范》，北京市二级以上医院实行非急诊全面预约，除老年人挂号绿色通道外，取消现场挂号，实行网络、电话等方式的预约挂号。

另外，患者通过基层预约转诊方式进行预约转诊的，可以享受优先就诊、优先检查、优先住院。

为老年人就医提供便利措施

北京市实行便利老年人就医政策，鼓励医疗机构为老年人就医提供便利措施。

《规范》提出，为老年人提供挂号绿色通道，设置挂号、人工服务窗口，配备导医、志愿者、社会工作者等人员，为老年人提供就医指导服务。

医疗机构开展预约诊疗服务时，应当为包括老年人在内的特殊就医人群提供一定比例的现场号源；预约号源应分时段，二级以上医疗机构应精准至30分钟以内。

提高专家门诊下午出诊比例

《规范》提出，医疗机构提供门诊预约诊疗服务时，应当根据核准的诊疗科目，公示各专业不同级别出诊医师的数量与出诊时间。

医疗机构应严格对专家出诊的管理，合理编排专家门诊上下午出诊单元数量，进一步提高专家门诊下午出诊比例。鼓励有条件的医疗机构在晚间、周末、节假日开设知名专家门诊和特需门诊。

引导患者非急诊通过基层预约转诊就诊

北京市实行门诊首诊按专业、按职称的预约挂号制度。

《规范》提出，医疗机构应当实施患者实名就医。在注册、挂号、诊疗等各环节实行患者唯一身份标识管理。

患者通过基层预约转诊方式进行预约转诊的，可以享受优先就诊、优先检查、优先住院。

社区卫生服务机构、有条件的村卫生室要提供预约转诊服务，引导患者非急诊通过基层预约转诊就诊，推动形成稳定的基层首诊、双向转诊、上下联动的服务模式。

明确加号管理流程及标准

《规范》提出，医疗机构应制定明确的加号管理流程及标准，严控加号数量，建立加号可追溯机制，提升预约挂号系统安全防御能力。

患者因故不能在出诊单元就诊的，应当提前取消预约并及时办理退号手续。对于在出诊单元结束前已取消预约且实际并未就诊的患者，医疗机构应予以办理退号。

患者在出诊单元结束前未就诊且未取消预约的，计为爽约。医疗机构应加强爽约和退号的管理，建立退号候补机制，提升号源使用效率。

严格落实首诊负责制度

《规范》提出，医疗机构应提高患者到院30分钟内就诊率，引导患者有序就诊，减少院内等候时间，减少人员聚集。

医疗机构应当严格落实首诊负责制度，在本次就诊过程结束前或由其他医师接诊前，首诊医师应当对患者的检查、诊断、治疗、抢救和转科等负责。

合理安排患者复诊次序

《规范》提出，医疗机构应当明确挂号有效时间，建立患者因检验、检查结果回报继续就诊的保障机制，合理安排患者的复诊次序。

鼓励医疗机构提供门诊检查集中预约、自助预约、诊间预约等多种形式的预约服务，有条件的可以提供一站式检查预约服务。