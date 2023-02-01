春节消费展现中国经济韧性与活力（评论员观察）

春节消费火热，折射出我国消费市场的巨大潜力，展现出中国经济企稳回升的良好势头

我国消费市场韧性强、潜力大，消费规模扩大、消费结构升级的总体态势没有改变，消费“压舱石”作用仍会显现

不断增加高质量产品和服务供给，有效提升供给质量和水平，推动供需在更高水平上实现良性循环

年货大集热闹非凡，人们赶集市、办年货；美食街、民俗街游人如织，热腾腾的烟火气回来了；直播间里人气旺，各式各样的商品吸引消费者下单……春节假期，消费市场加速回暖，既营造出浓浓的年味，也激扬着澎湃的发展动能。

节日消费是观察中国经济韧性与活力的一扇窗口。数据是消费市场的直观反映：2023年春节档国内电影票房为67.58亿元，同比增长11.89%；今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%；全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%……透过一个个数据，我们可以更加清晰地感受到春节消费的红火态势。从规模上看，线下与线上“比翼齐飞”，实物与服务供销两旺；从结构上看，健康类、智能类产品热销，文旅消费渐旺。春节消费火热，折射出我国消费市场的巨大潜力，展现出中国经济企稳回升的良好势头。

消费多年来已成为我国经济增长主引擎，为构建新发展格局、推动高质量发展、创造高品质生活提供了有力支撑。一段时间以来，受疫情等因素冲击，消费市场明显承压，一些消费需求受到抑制。但应该看到，我国消费市场韧性强、潜力大，消费规模扩大、消费结构升级的总体态势没有改变，消费“压舱石”作用仍会显现。随着疫情防控措施的优化调整，消费需求加速释放，接触式服务业相关消费场景不断开启，加快恢复和扩大消费的积极因素增多。春节作为阖家欢聚的传统节日，也是各种消费需求集中释放的一个时间段。14亿多人口的超大规模内需市场，加上春节吃住行游购娱等需求显著增长，带动节日经济不断升温。这也是消费保持恢复态势的有力印证。

消费红火，也得益于政府和市场“两只手”协同发力。近期，多地密集发放各类消费券，涉及餐饮、文旅、家电、汽车等领域。实实在在的实惠，有效激活了消费市场，提振了消费需求。与此同时，广大企业与商户在优化供给上下功夫。民生商品保供增质，满足消费需求；促销活动适时推出，吸引顾客消费；文化、时尚、休闲等业态有机融合，打造全新体验……如今，居民消费呈现多样化、多层次、多方面的特点，在产品和服务上下足功夫，不断挖掘新的增长点，消费者的需求才能更好得到满足，企业也才能赢得市场、赢得未来。

节日经济红火是消费市场恢复的生动缩影。中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务，提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。进一步激活消费“一池春水”，需要多措并举、统筹兼顾。比如，在增强消费能力方面，多渠道增加城乡居民收入，同时可以考虑适当增加消费信贷；在改善消费条件方面，针对住房、汽车、服务性消费等领域存在的一些限制性措施，完善消费政策，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费；在创新消费场景方面，顺应居民消费升级趋势，促进线上线下深度融合发展，持续提升消费体验，鼓励传统商贸流通企业、专业市场与平台企业加强合作，利用新技术新应用丰富购物体验。不断增加高质量产品和服务供给，有效提升供给质量和水平，推动供需在更高水平上实现良性循环，就能让消费潜力进一步释放出来。

新春“购物车”，满载着人民群众对美好生活的向往，激发着消费市场的活力。瞄准消费新需求、新动向，从供需两端持续发力，必能推动消费市场持续回稳向好，有效支撑经济平稳健康发展。