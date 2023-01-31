紫外线消毒灯或损害室内空气质量

使用紫外线杀菌辐射（UVGI）方式对室内空间进行消毒，是一种明显有效的灭活新冠病毒等各种病原体的方法。然而，据芬兰赫尔辛基大学团队发表在《环境科学与技术快报》杂志上的新研究显示，该方法可能导致室内空气质量下降，对人体间接产生不良影响。

研究人员重点研究了UVGI消毒机器人对室内空气质量的影响。他们将医院使用的UVGI设备带到了赫尔辛基大学的气溶胶物理实验室，利用光谱仪和其他现代测量设备，测量了形成的气体和小颗粒的浓度、大小和化学成分。

结果发现，打开紫外线灯进行消毒大大增加了气体和小颗粒的浓度。在关闭紫外线灯立即通风后，尽管颗粒物和气体的浓度都开始下降，但直到30分钟到40分钟后，浓度才恢复到原来的水平。

太阳紫外线辐射使大气中发生化学反应，比如臭氧和羟基自由基等氧化剂的形成。以UVGI形式将紫外线辐射带入室内，使室外反应在室内发生成为可能。辐射引起的反应会形成一系列气体和小颗粒，吸入后对人体健康有害。高颗粒物浓度与包括呼吸系统疾病在内的几种疾病有关。

研究人员表示，在给房间消毒后，最好等一段时间后再进入，或者穿戴防护装备进入房间。

考虑到紫外线消毒灯引起的气体和小颗粒形成的复杂性，该研究结果并不能直接应用于不同的环境。各种UVGI设备对空气质量的影响还取决于设备发出的紫外线辐射的强度、持续时间和波长，以及要消毒的空间的大小、通风和空气质量。

根据研究结果，在广泛使用这种设备之前，必须进行深入调查，以便了解不同的UVGI设备如何影响室内空气质量，以及衡量它们的益处（控制病毒）与不利影响（空气质量下降）。