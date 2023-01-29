家门口的“医”靠——江苏基层疫情防控一线见闻

1月27日一早，段女士和丈夫因感染新冠病毒来到江苏泗洪县半城镇穆墩岛村卫生室，村医田军给他们开了止咳药、止痛药。“有田医生在，我们安心。”

春节假期，卫生室仍每天早上七点开到下午五点。卫生室没有患者时，田军会去65岁以上高风险重点人群家里，给他们测量体温、血压、血氧饱和度等，关注他们的健康状态。

今年春节，对田军来说有点特别。他没回县城的家，把家人都接到岛上过春节。“这是疫情防控政策优化调整后第一个春节，岛上居民不少是有基础病的老年人，我不放心。在岛上过年，他们有什么事，一个电话我就能及时赶到。”田军说。

穆墩岛是个湖心岛，居民去乡镇卫生院需先乘船再坐车，要近一小时。对岛上近600口人来说，田军是他们家门口的“医”靠。

为守护居民身体健康，像田军一样，江苏各地基层医疗卫生机构医护人员坚守岗位，为居民提供医疗服务，确保他们春节假期期间及时就诊。

大年初三，南京幕府山社区卫生服务中心的氧疗室里，年过八旬的李爷爷正在吸氧。他告诉记者，自己处于新冠病毒感染后的恢复期，容易疲劳，时而胸闷气短。“从家走过来就五六分钟，所以只要感觉不舒服，就来这里请医生看看，吸个氧。每次做完氧疗会舒服很多。”

65岁以上老年人、孕产妇、儿童、血透患者是新冠病毒感染防控救治的重点人群。江苏在2022年12月已完成这四类人群摸排，并根据风险分级分层分类服务。春节假期期间，江苏重点人群健康管理工作仍在持续推进。

“饮食怎么样？身体好点了吗？今天俯卧位通气趴了多久？”……春节假期期间，南京兴隆社区卫生服务中心全科医生孙滨每天都要对89岁的张爷爷进行健康随访。

张爷爷是孙滨手机里120余位“重点对象”中的一员。春节假期的每一天，孙滨都会通过电话、短信、微信、上门等形式，对他们进行健康监测，为他们提供健康咨询、用药指导等。“我们社区有不少老人，每天问一问才放心。”他说。

“重点人群健康监测的重要意义，在于尽早准确识别重症风险人员，及时转诊。”盐城阜宁县吴滩卫生院副院长张迅说，大年三十下午两点多，医生吴晓梅在走访重点人群时发现董陈村村民、76岁的顾奶奶血氧饱和度为82%，吴晓梅判断老人有转重症可能，随即将情况上报给吴滩卫生院。

疫情防控政策优化调整后，阜宁县针对医疗救治设置了4个专家组。吴滩卫生院将顾奶奶的情况上报给专家组，专家组认为有转诊必要。当日下午四点左右，顾奶奶从家中被送往阜宁县人民医院。经过积极治疗，顾奶奶已于1月27日出院。

为方便群众就医，江苏把更多的药物、设备等医疗资源下沉到基层医疗卫生机构。同时，江苏还实施省级、市级专家分片区分级负责，对片区医疗卫生机构现场巡诊。春节假期期间，专家巡诊“不打烊”。1月21日至27日，江苏向基层医疗卫生机构派驻专家骨干5126人次。（记者邱冰清）