长途旅行、亲友聚会……春节假期，警惕“假日综合征”

正值春节假期，由于长途旅行和亲友聚会等因素，许多人可能出现劳累、寒冷、激动、饱餐和熬夜等问题。北京安贞医院常务副院长周玉杰提示，熬夜等可以使心血管发病风险增加2倍以上，容易诱发冠心病、心绞痛、血管痉挛、心律失常、心衰和高血压等疾病。因此，要警惕“假日综合征”，避免让自己和家人疲惫不堪，以获得强健的身体、健康的心理和充沛的精力。

患有心血管疾病等基础病的患者是新冠病毒感染救治的重点人群，该如何科学应对疫情传播风险？周玉杰提示，患有心血管基础病的患者感染新冠后，可能导致原有基础心脏病的加重，大都存在长期服药的情况，因此，要加强科学防护，如果得了新冠，不要“等、拖、耗”，一定要及时治疗、在医生指导下及时调药、科学用药。

周玉杰介绍，有基础心脏病的患者，特别是老年患者感染新冠后，血管内皮功能发生紊乱，血管斑块容易发生炎性反应，可能导致原有基础心脏病的加重。病人在咳嗽、发烧的时间段也容易合并低氧血症。此时，一些老年心血管病患者的症状是沉默型表现，更不像年轻人那么明显。这类基础病患者平时一般都有长期服药的要求，若感染新冠后，又服用退烧药等，会有重叠用药的问题。形象地说，就是治疗新冠的药物和治疗基础心血管疾病的药物都在一条“高速公路”上代谢，作用可能抵消，也可能互相增长，若把握不好药量，可能造成水电解质平衡紊乱，因此，需要经过医生的指导来进行科学用药。

特别是患有高血压的病人，若感染新冠后，服用退烧药，血压会发生波动和变化，此时，要根据血压情况，及时到医院诊疗，在医生的及时指导下，合理调整使用降压药等，尽量减少不良反应，优化药物治疗效果。同时，感染新冠后，一些心血管病人可能表现为合并低钠血症、低钾血症，还存在一定程度的脱水，需要注意在饮食上均衡营养，及时适量去补充营养和水电解质，这也有益于心血管疾病的控制。(记者 杨舒)