多措并举做好春节期间疫情防控（国务院联防联控机制发布会）

本报北京1月19日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制19日召开新闻发布会，介绍春节期间疫情防控有关情况，并答记者问。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，2023年春节临近，国务院联防联控机制各个部门正在多措并举做好疫情防控，关心困难群众生产生活，丰富物质文化供应，做好春运出行保障。

目前，全国新冠病毒感染者医疗救治平稳有序。国家卫健委医疗应急司司长郭燕红介绍，各省已经度过了3个高峰：发热门诊高峰、急诊高峰和重症患者高峰。全国发热门诊就诊人数在去年12月23日达到峰值，之后持续下降，到1月17日较峰值下降94%，已经回落到去年12月7日前的水平。全国急诊就诊人数在1月2日达到峰值，之后持续下降，1月17日较峰值下降44%。全国在院阳性重症患者人数是在1月5日达到峰值，之后持续下降，1月17日较峰值数量下降44.3%。

医疗机构正常诊疗和住院服务在逐步恢复。郭燕红介绍，全国普通门诊中新冠患者比例在逐步降低，1月17日非新冠患者在普通门诊的就诊率达到99.5%。住院患者中非新冠患者的住院比例大幅度提升，1月17日已经达到了85%。住院患者手术量在去年12月9日到31日呈现下降趋势，1月1日以后就呈现了稳步提升的态势。1月17日比去年12月7日住院的手术量，已经上升超20%。

农村地区是当前疫情防控的重中之重。农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智介绍，农村地区新冠疫情防控工作专班组织各地在农村地区进行全面摸排，已摸排了5.9亿人，摸清了农村地区老幼病残孕等5类人群的基本信息。指导各地建立重点人群的包人、包户联系制度。目前31个省份和新疆生产建设兵团都已经建立了包人、包户的联系制度。全国共组织动员1901万人包保联系重点人员，包保联系覆盖率达到99.73%，21省份实现了全覆盖，百分之百包保联系，其他省份的包保联系也基本接近全覆盖。指导推动各地为重点人群免费发放健康包，已发放了5717万份健康包。

推动解决农村地区医疗资源短缺问题。毛德智说，工作专班与工信部、卫健委、财政部等相关部门密切配合，中央财政统筹资金安排、加大保障力度，千方百计地推动医疗物资向农村地区倾斜，医疗力量向基层下沉。派出32个组赴各地开展调研督导，指导各地落实五级书记抓农村地区疫情防控的责任，推动解决农村地区缺医少药问题。同时，建立了“隔天调度机制”，及时了解掌握各地对卫生资源、医疗物资的需求，及时予以解决。推动实现农村地区所有村卫生室指氧仪全覆盖和所有乡镇卫生院制氧机全覆盖。近期，为全国近60万个村卫生室免费配备了117万多个指氧仪，首批为832个脱贫县乡镇卫生院配备的制氧机已到位77%，为其他乡镇卫生院配备的制氧机从1月17日已经开始陆续发货。

“发热门诊是基层医疗救治的重点。”郭燕红介绍，目前，全国乡镇卫生院和社区卫生服务中心的发热诊室设置率达到98.8%，其中乡镇卫生院的设置率达到了99.1%。在春节期间，各地的发热诊室要应设尽设、应开尽开，并保证正常运行。

春运已经进入春节前客流高峰。交通运输部应急办副主任周旻介绍，总体来看，全国铁路、公路、水路、民航运行保持平稳，运力配置充足，服务井然有序，应急保障有力，全国安全形势总体稳定。煤炭、粮食、医疗物资等各类重点物资运输畅通。截至1月18日，全国铁路、公路、水路、民航累计发送旅客4.8亿人次，比2019年同期下降47.3%，比2022年同期增长47.1%。交通运输部门将继续密切跟踪疫情形势，动态研判客流趋势，切实加强运输组织，落实好春运服务保障和疫情防控各项措施，更好地服务群众平安返乡、顺利返程。

“今年春节群众回乡过年、探亲访友、旅游观光等需求将增多。”文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇说，文化和旅游部强化了预警监测、应急处置、宣传引导等方面的工作，推动和指导各地做好各项准备和保障，提升疫情防控突发情况处置能力，加强对游客疫情防控知识宣传普及。

“各类人群对新冠病毒的普遍易感，部分尚未感染的人员不排除在春节期间受旅途疲劳、接触人员频繁等因素影响，增加感染风险。”中国疾控中心传防处研究员常昭瑞建议，相关人员要继续做好个人防护，保持规律作息、合理膳食、适量运动等健康生活方式，外出的时候要落实佩戴口罩、勤洗手的个人防护措施。已感染过新冠病毒的人，也应继续做好个人防护，防范包括流感在内的其他呼吸道传染病感染。

《 人民日报 》（ 2023年01月20日 06 版）