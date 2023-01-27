健康过春节｜避免孩子昼夜颠倒 收好这份“健康作息表”

一到假期，孩子们可自由支配的时间增多了，没有第二天早起上学的压力，一些儿童青少年会玩到很晚才睡觉，打乱了作息规律，影响身体健康。重庆医科大学附属儿童医院儿童保健科医师涂金伟建议，白天安排充实，劳逸结合，晚上按时睡觉，避免孩子假期昼夜颠倒。

记者：谷训

编辑：吴炜玲、张欢、杨慕茜、何莉、王雅璇

制作：新华FM工作室

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