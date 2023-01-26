生育鼓励措施需有整体思维

日前，深圳、济南等地推出育儿补贴。业内人士认为，发育儿补贴让政府更多地参与到生育养育成本分摊体系中，可以通过减轻经济压力的方式提升人们的生育意愿。

出台有针对性的政策措施支持生育，在当前人口形势下非常迫切。拿出真金白银补贴生育家庭，不仅有助于减轻生育养育压力，也体现了国家鼓励生育的政策意图。作为较早实施发放育儿补贴政策的地区，四川攀枝花市在政策实施一年后，全市出生人口数量较前一年增长了1.62%，其中，二孩出生增长了5.58%；三孩出生增长了168.4%。这说明实施发放育儿补贴政策在部分地区收到一定成效。

不过，需要明确的是，生育补贴不是生育支持政策的全部。除经济因素外，多数家庭在制定生育决策时还要考虑到子女托育、住房空间、教育成本以及女性就业权益等问题，这些问题如果不能有效解决，养育孩子的压力会传导至生活的方方面面。要改变社会的生育观念和行为惯性，既要在具体问题上解决年轻人的生育痛点，也要在宏观层面稳住年轻人对社会发展的信心和预期。

因此，降低生育养育成本，既要真金白银给予补贴，也要完善相关服务保障，大力营造生育友好的社会氛围。各级政府在生育补贴的基础上，还应该配合多元化的支持措施，多维度“补贴”有生育意愿的家庭。比如，加大托育公共服务供给，营造平等创业就业的职场环境，健全完善与之相适应的教育、就业、社保等方面政策体系，从经济、法律、社会公平机制等多方面出台符合实际的措施等。

生育问题不仅是经济问题，也是社会问题。只有运用整体思维建立符合我国国情、覆盖面更广、时效更长、全方位的生育支持政策体系，才能切实解决中国家庭不敢生、不愿生的问题，使生育率得到提振，逐步回到合理的水平上来。（吴佳佳）