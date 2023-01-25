多国报止咳糖浆致儿童死亡 世卫拉响清理问题药品警报

新华社日内瓦1月24日电（记者刘曲）针对近期多国报告有儿童因服用某些非处方止咳糖浆导致死亡的事件，世界卫生组织23日紧急呼吁，各方应“立即采取协调一致的行动”，预防、发现，并应对不合格药物和假药等医疗事件。

世卫组织当天在一份声明中说，过去4个月有多国报告了与儿童服用非处方止咳糖浆死亡的有关事件，其中大多数发生于5岁以下幼童。至少有7个国家出现上述病例，其中冈比亚、印度尼西亚和乌兹别克斯坦3国共报告超过300个死亡病例。

声明说，目前已证实或被怀疑这些止咳糖浆受到高浓度二甘醇、乙二醇污染，此二者是被用作工业溶剂和防冻剂的有毒化学品，即使少量服用也可能致命，绝不应出现在药品中。截至目前，该组织已确定印度和印度尼西亚的6家制药商与此有关。

世卫组织称，这些事件不是孤立的，并呼吁参与医疗供应链的各主要利益方针对受污染药品立即采取协调行动。

世卫组织要求，各国一旦发现受污染药品必须将其从市场中清除，同时各国对来自可能受影响国家和地区的相关供应链加强监管，一旦发现不合格产品应立即通知世卫组织，并向公众宣传有关不合格药品的危险和毒副作用。

针对药品制造商，世卫组织要求只从合格的供应商处购买医药级辅料，并在收货时和制造成品药前全面检测。此外，所有医疗产品供应商和经销商也须始终检查其药品和保健品是否有伪造迹象。