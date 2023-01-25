在东北，冬天吃“冻货”是一种习俗。尤其是到了温度足够低时，各种冻货就直接摆在室外售卖，形成东北特有的景象，各种年货大集上的“冻货”备受青睐。

冻梨、冻柿子、冻桃、冻豆包、冻玉米……近日，在黑龙江省双鸭山市宝清县的农贸市场“冻货一条街”上，记者看到许多居民选购着心仪的货品，零下20摄氏度的农贸市场热火朝天。

除了传统的冻货外，还有冻鱼、冻海鲜、冻豆腐等。豆腐摊的货主做这生意20多年，无论冬夏，每天早晨6点多就出摊。她告诉记者：“不冷不冷，这都习惯了！这两天卖得快，一会儿我就收摊了！”

“我家有苹果梨、花盖梨、白梨、冻柿子，室外温度够了摆出来不化，就到了每年出摊的时间。”一位冻货摊主告诉记者，他从1月8日开始营业，销售情况还挺乐观，“顾客一多起来，每天在室外站十几个小时都不觉得冷了”。

边境小城绥芬河市的步行街年货大集同样热闹红火。络绎不绝的市民前来扫货，吆喝声、说笑声此起彼伏，弥漫着浓浓的年味。

年货大集仿佛一片红色海洋，灯笼、对联、窗花、福字和彩灯占了“C位”，市民们买得不亦乐乎，商贩们忙得不可开交。张全今年第一年卖春联，生意格外红火，小小的摊位前挤满消费者。“你看这个前面是植绒的，后面有磁铁，直接贴门上方便，撕下来还没有痕迹，这个卖得最快。”张全一边向顾客推销货品一边告诉记者，春联每天能卖出五六百元，有兔子图案的卖得更好。

年货大集从早7点到晚8点开放，将持续到2月6日，设有摊位450余个。东北人过年时喜欢购置新盘子、新碗筷，每家餐桌上都要有鸡鸭鱼肉与猪蹄，做菜所需的干调和蘑菇木耳，闲话必备的瓜子、干果和糖果，还有很多人都愿意咂摸一口的农村烧酒等，这里应有尽有。“年味越来越浓了，猪肉、肘子、排骨卖得非常好！”商户石龙说。

“新出锅的瓜子，热乎的，来点尝尝……”“小店新开业，猪肉特价！”伴随着此起彼伏的叫卖声，来买年货的顾客都愿意多买些。“今天我和爱人一起来采购，好久没感受到这样的气氛了！”市民张雪高兴地对记者说。

“洋年货”也走进寻常百姓家，年货大集上的俄罗斯进口海鲜等商品非常有市场。商户张伟说：“像马加丹虾、格陵兰虾、碟鱼头，今年销量比去年多了好几倍。”

年货大集是激活消费潜能、加快恢复消费活力的具体抓手，既丰富了年货市场，为商家提供销售平台，也给市民带来便利。绥芬河市市长王镭表示，“将在严把质量安全关的同时不断丰富商品品类。做好宣传推广，发动商户联合开展优惠促销活动，希望商户能抓住春节市场消费契机，迎来销售旺季，欢乐过大年”。