大连人近海更亲海，餐桌上一年四季都离不开海鲜，作为大连人饮食结构中必不可少的一环，春节期间海鲜供应情况如何？市场有哪些新变化？腊月廿九，记者来到了大连辽渔国际水产品市场一探究竟。

凌晨两点半，在车载活品交易区，装满水产品的货车刚刚停靠在道路两侧，丹东东港的飞蟹，以及大连本地的海蛎子、虾夷贝正在这里卸货。货主在车尾就地摆起了摊位，往来的商贩谈好价格后，这些海鲜将被送上货车，几个小时后出现在市区，供市民挑选。

市场夜班工作人员告诉记者，这并非一天中最忙碌的时刻。“现在你看到的飞蟹、海螺为了保证新鲜，都是下半夜送来，现场交易，直接发走。而在上半夜七八点钟，隔壁贝类交易大厅，也是人挤人。”

大连人做海鲜讲究个鲜字，添把水加点盐，配上蒜酱，就是最好的美味。大连辽渔国际水产品市场运营人员告诉记者，不同品类海鲜捕捞时间不同，送达时间也不同，市场全年24小时营业，可满足上百辆车同时停驻经营，车载活品、冰鲜、贝类产品的交易量已占东北地区总批发量的85%以上，无论几点到这里，都是一幅车水马龙、人头攒动的场景。

“都卖完了！啥也没剩下，下午还会再进一车。”孙老板是市场里有名的“帝王蟹大户”，上午十点，和市场外热火朝天的氛围不同，孙老板的店里异常冷清，他告诉记者，店里的帝王蟹凌晨就被挑走了，下午还会再进一车。

老李店门口摆放着各式的本地“渤海刀”，冷冻的刀鱼，无需特意储存，室外就是最好的天然“冷柜”，顾客沿街就可挑选。他告诉记者，今年春节期间周边老百姓来购买的人数明显变多了，相对于零售市场的价格，市场里要便宜不少，选择也更多，老百姓更愿意来。

“市场从去年12月21日开始举办年货大集活动，元旦前后客流量开始增加，现在已经基本恢复到2019年水平。”辽渔市场相关负责人告诉记者，作为专业的批发市场，春节期间市场零售占比可以达到接近50%，市场日最高进场车辆近1万辆，客流量逾4万人，业户日销售额最高达百万余元。

随着进口冷链食品新冠疫情管控措施的全面取消，冷链海鲜也重新迎来销售热潮。大正海鲜的姜老板告诉记者，相比疫情前的春节售卖周期，今年只有往年的一半，但销售量基本回到2019年的水平。

“你看这些鱼，从里面的塑料袋到外面的包装盒都有条形码，可以溯源，质量有保障。”老荣向记者展示了一条早上从法罗群岛空运来的三文鱼，鱼鳞晶莹剔透，阳光下散发着淡淡的蓝光。

针对节日期间居民多样化海鲜消费需求，许多商家还推出了海鲜预制菜，除了常见的佛跳墙、粉丝扇贝外，海杂拌、鱿鱼、可生食海胆肉等创新产品也很受欢迎。一位店主说，最开始推出海鲜预制菜是为了应对疫情期间冷链受限，提高自家店铺的抗风险能力，没想到如今却成了新的增长点。

市场相关运营人员告诉记者，今年市场除了将继续引导恢复冻品，冰鲜类产品销售占比外，还将继续发力推广海鲜预制菜品，为消费者的餐桌提供更多新选择。