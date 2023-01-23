深挖文旅潜力 提振消费信心

春节来临，山东济南街头巷尾的中国红民俗装饰随处可见，浓浓的年味蔓延开来。在天下第一泉风景区，趵突泉迎春花灯会、游船新春赏花灯专线、“玉兔纳福”中国工笔牡丹画作品展、新春年货市集等新春系列活动，让泉城市民和外地游客尽享欢乐新年。

这些精彩纷呈的活动受益于山东省文化和旅游系统为全省人民发出的“新春大礼包”——大力提振文化和旅游消费的十项政策措施。为进一步提振市场信心、落实好惠民政策，山东省国有A级旅游景区自1月21日起至3月31日免首道门票，鼓励非国有A级旅游景区首道门票实行不低于5折的降价优惠，拉动景区及周边综合消费。

春节期间，山东省文化和旅游厅还将办好“好客山东贺年大会”，开展“来山东过大年”“在山东一起赏冬景、玩冰雪、泡温泉”等系列文旅特色推广活动，持续深挖省内游和跨省游市场潜力，助力市民游客庆祝欢喜祥和的春节。

据了解，山东省级财政将安排3000万元给予补助，带动各市发放1亿元以上文化和旅游惠民消费券，对文创产品、文艺演出、影视图书、旅游景区、星级饭店、精品民宿、旅游线路等文旅产品消费进行补贴，撬动200亿元以上文旅市场消费。

“我们将实施‘引客入鲁’计划，撬动国内旅游市场强劲复苏，并加快启动入境旅游。”山东省文化和旅游厅二级巡视员王春生说，山东省文旅厅在京津冀、长三角、大湾区等重点客源地和沿黄省份组织开展文旅营销推广活动，出台省市联动旅游招徕激励机制，省级财政安排1000万元进行奖补支持。针对入境游，出台山东省入境旅游奖励办法，对入境团队推出包机奖、邮轮（游船）奖、接待游客人天总量奖、海外旅游促销奖和海外人员来鲁考察奖等，省级财政安排1000万元进行奖励。

此外，山东还将开展文旅行业“助企暖企”行动，大力帮扶文旅企业纾困解难，着力推动减税降费政策落实到位，切实减轻企业经营成本。强化金融支持文旅产业高质量发展联动机制，深入开展“百亿惠千企”金融支持文旅产业专项行动，年内全省文旅产业新增贷款100亿元以上，惠及市场主体1000家以上。

（本报记者 赵秋丽 冯帆）