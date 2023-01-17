春节聚餐多，饮食需要注意啥？新冠病毒感染后，哪些人群需要额外补充营养产品？【科学防疫小贴士】

春节期间聚餐多

如何注意合理膳食

新冠病毒感染后

是否需要额外补充营养产品

选择时有哪些注意事项

北京协和医院临床营养科主任于康来解答

春节期间如何合理膳食

春节期间，饮食应特别注意以下4点：

避免暴饮暴食。应遵循“食不过饱”的原则，最好每餐七分饱。对肥胖症、糖尿病、心脑血管疾病等慢性疾病患者、老年人和儿童等尤应注意。

保持规律进餐。尽量维持和日常一样的进食节律和时间，不宜过于随性地进餐，尽量每日三餐或少量多餐的原则。

尽量做到少饮酒、不饮酒。尤其不能饮用高度烈性酒。如果饮酒，可以选用低度的果酒。应特别注意，孕产妇、儿童不能饮酒。老年人以及患有肥胖症，血糖、血脂、血压、血尿酸等控制不理想的慢性疾病患者，尽量不饮酒。

避免过于刺激的食物或者烹调方法。饮食尽量保持清淡，避免进食过多的油腻、高盐、刺激性食物，如油炸油煎食品、腌制熏制食物、过于辛辣刺激等。

此外，建议年轻人多回家陪父母一起吃饭，一家人一起就餐，享受家庭的温馨和温暖，营造和睦愉悦的家庭进餐气氛，这都有利于营养改善和健康提升。

哪些人群需要额外补充营养产品

有哪些注意事项

无论是感染期还是康复期，对新冠病毒感染者而言，正常吃饭或者努力正常吃好饭永远是第一选择。若食欲差，或者进食量出现减少，特别是减少超过三分之一或者二分之一以上，我们主张在能吃饭的基础之上，可以额外选用肠内营养制剂。现在在医院都可以获得特殊医学用途配方食品或者口服的肠内营养制剂，可以在营养专家的指导之下进行选择和补充。

对感染新冠病毒前就有营养不良、（长期）低体重的老年患者，以及部分素食人群，争取吃好饭是基础，与此同时，额外补充的肠内制剂可以作为一个重点选择。原来有糖尿病或者高血脂症、高血压的患者，还要对总营养素和总热量进行调整，以适合原来的治疗方案。

来源：国家卫生健康委员会官网、健康中国