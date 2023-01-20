优衣库：推出系列服装年货和增值服务 满足消费者多元需求

随着春节临近，全国消费市场复苏向好，各地商圈迎来年货热潮。“过新年·穿新衣·寄新愿”向来是中国人辞旧迎新、纳福向前的美好仪式感，消费者购置新衣 热情高涨，不少市民走进商场忙着添置年货新衣，满载而归。作为深受消费者喜爱的国际优质服装品牌，优衣库早早就推出缤纷时尚、舒适温暖的九大新春新品，以满足消费者一站式备年货、走亲送礼、新年焕新等多元需求。

据悉，优衣库今年特别推出一系列“年味十足”的服装年货和增值服务，包括深受中国人喜爱的生肖“兔”元素的兔八哥联名印花卫衣，有大展宏“兔”的美好寓意，还有全家穿亲子同款，一起在妙趣横生的氛围中迈向新年，以及 包含羽绒服、针织衫、保暖内衣的红运全家福系列，实用又喜庆；还有以“年味剪纸窗花”专属打造的2023新春礼袋和特别礼赠；服务方面，特别推出“无接触、安心购”增值服务，为广大消费者提供最大力度和安全的购物环境，下单可选择“无接触”自提，在不方便到店提货时也可以选择“跑腿”代提；为亲友送新衣，还可以选择“同城下单 异地取货”；为满足更多年轻消费者的线上消费习惯，“优衣库 心衣卡”兔年限量版卡面惊喜上线，助力远程传递温暖与祝福。

早在2022年11月至12月之间，优衣库就在全国新开10余家新店，首次走入浙江慈溪、安徽宣城、江苏宿迁，在新年来临之际，把鸿运新装和安心服务带到百姓身边。

优衣库相关负责人吴品慧表示，受益于中国开放包容营商环境与创新氛围，优衣库对未来在华发展充满信心，未来还将加大在华投资，2023年将在中国新开80至100家线下直营店。截至去年12月底，优衣库在中国已开设超过900家店铺。同时，优衣库创造就业机会近3万人，带动产业链约百万个就业机会，晨风集团、申洲集团等纺织业领军企业都是其重要合作伙伴。（梁长玉）