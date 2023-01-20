多方入手降低春运疫情传播风险

国务院联防联控机制1月19日就春节期间疫情防控有关情况召开新闻发布会。交通运输部应急办副主任周旻介绍说，今年春运是疫情防控进入新阶段后的第一个春运，客流量大幅回升，当前已进入春节前的客流高峰，总体来看，全国铁路、公路、水路、民航运行保持平稳，运力配置充足，服务井然有序。为降低疫情传播风险，交通部门制定了工作方案，印发了防控指南，部署各地从多方入手做好春运疫情防控工作。

畅通返乡抵乡群众出行的“最后一公里”

国务院联防联控机制春运工作专班提供的数据显示，截至1月18日，全国铁路、公路、水路、民航累计发送旅客4.8亿人次，比2019年同期下降47.3%，但比2022年同期增长47.1%。周旻表示，为满足群众出行需求，降低返乡途中疫情传播风险，交通部门从以下四个方面做好疫情防控：

一是加强场站和交通运输工具消毒通风。对乘客和从业人员日常接触的重点区域、设施设备进行每日消毒通风，交通工具在行驶途中和每趟结束运输后，有条件的要开窗通风换气；

二是强化从业人员疫情防护管理。一线从业人员上岗期间需要严格戴口罩，做好手卫生，做到疫苗加强针“应接尽接”，每日开展健康监测，如出现发烧等症状，第一时间停止作业，待康复后再上岗工作；

三是全方位优化运输组织服务。通过增加运力投放、加密运输班次、强化城乡衔接等方式，提升运输服务和保障能力，畅通返乡抵乡群众出行的“最后一公里”。根据需要积极开通定制客运、夜班公交、摆渡公交等便民线路。积极推广无接触式购票、检票服务，引导旅客有序排队、分散候乘，减少聚集。

四是积极开展公众出行宣传引导。积极利用电视、广播、网络和春运服务保障窗口加强宣传，发布出行信息，引导公众理性出行、错峰出行；提醒旅客在进出客运场站和乘坐公共交通工具期间全程佩戴口罩，坚持勤洗手、保持社交距离，并加强个人健康监测，避免带症状乘坐交通运输工具，做好旅途中的个人防护。

重点强化高速公路服务区等场所防疫服务

周旻介绍，考虑到今年疫情形势，加上回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求的集中释放，据预测，今年自驾出行将占主流，约占各种出行方式的六成以上。从1月7日春运启动以来的实际运行情况看，高速公路小客车流量占交通运输总流量的比重，从1月7日春运开始时的76%，持续提升至1月18日的88%。至1月18日，全国高速公路小客车累计流量达3.2亿辆，比2022年同期增长12.7%，比2019年同期增长11.8%。

为确保公众平安健康便捷舒畅出行，交通运输部门针对客流量大、人员多、密集度高的高速公路服务区等场所，重点强化两方面工作：

一是继续落实通风消毒和个人防护措施。做好公路服务区日常公共卫生管理、环境清洁消毒和通风换气，春运期间原则上每天消毒不少于1次，通风不少于2次，春节期间还将适当增加消毒通风频次；加强一线从业人员的健康监测和个人防护；加强防疫宣传，对进入服务区的司乘人员提醒引导其正确佩戴口罩，保持社交距离，做好手卫生；建立健全关键岗位轮岗备岗制度，保障服务区正常运转。

二是加强对患病人员的救助。在具备条件的服务区开辟专区，为感染新冠病毒或身体不适的司乘人员提供服务。同时，加强与周边医疗机构的对接协调，完善应急预案，安排有紧急需求的司乘人员及时得到医疗救助。同时，呼吁公众出行前要做好行程规划和健康监测，尽量错峰出行，尽量少去人员密集场所，不要带病出行。