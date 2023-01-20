科学高效做好农村地区疫情防控

春节前夕，习近平总书记通过视频连线看望慰问基层干部群众时，强调“补齐农村地区疫情防控的短板”，指出“要坚持像脱贫攻坚那样，‘五级书记’抓农村防控，县乡村三级尤其要承担起属地责任”，要求“强化返乡务工人员和大中专学生防疫服务”“加强农村老幼病残孕等重点人群医疗保障”，为做好农村地区疫情防控工作提供了重要遵循。

农村是疫情防控的一道重要关口。我国农村地域广、人口多、医疗条件相对薄弱，防控难度大、任务重。春节期间，人员流动加大，返乡人员增多，更加需要做好农村地区疫情防控和医疗救治工作。设立转诊绿色通道，保障农村老年人就医；为重点人群发放“健康包”，加强保障农村医疗物资供应；组建农村巡诊小分队，为有需要的群众送医上门；开展血氧饱和度监测，确保重症患者早发现、早转运治疗……这段时间，各地因地制宜采取相应措施、探索有益做法，着力补齐农村地区疫情防控短板，科学高效做好农村地区疫情防控工作。

疫情防控进入新阶段以来，从印发《加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》指导农村地区应对岁末年初人群流动带来的疫情防控挑战，到出台《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》把农村地区列为重点环节防控的重点地区，再到印发《农村地区新型冠状病毒感染防控工作指南（乡村基层组织版）》明确防控服务队伍的任务清单，各地区各相关部门做了精心部署和扎实工作。围绕“保健康、防重症”，重点抓好农村地区防疫体系运转、药品供应、重症治疗、老人儿童防护等方面工作，加强日常健康服务，突出重点人群管理，有序疏导诊疗需求，提供分级分类医疗卫生服务，就能最大程度维护好农民群众身体健康和正常生产生活秩序。

经过三年抗疫斗争，我们在农村地区疫情防控上积累了经验。截至2022年底，我国已组建县域医共体超4000个，800多个县市开展紧密型县域医共体建设试点，推动资源下沉，促进医防融合，“强县域、强基层”作用开始显现。同时，2022年我国基本公共卫生服务经费人均财政补助标准达到84元，新增5元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作。相关举措有助于优化医疗资源配置，提升了农村地区救治能力，夯实了农村地区疫情防控基础。目前，全国绝大部分乡镇卫生院和社区卫生服务中心都开设了发热诊室，为农村地区每个村卫生室免费配备2台指夹式血氧仪、每个乡镇卫生院配备1台制氧机的工作正在推进。统一布局、关口前移，分级分层、有效协同，继续加强重点人群动态管理和基层发热诊室的建设，确保基层医疗卫生机构人员、药品、设备配备到位，就能充分发挥好基层医疗机构第一道防线作用，护佑5亿农村人口的生命安全和身体健康。

习近平总书记在通过视频连线看望慰问基层干部群众时强调：“现在疫情防控进入新阶段，依然处在吃劲的时候，但曙光就在前头，坚持就是胜利！”目前，农村地区发热门诊和急诊诊疗量呈下降趋势，但疫情防控须臾不可松懈。省统筹、市调度、县乡村抓落实，认真落实属地主体责任，统筹整合各方面资源和力量，把防控工作做实做细、把各项措施扎实落地，在农村地区形成科学有效应对疫情和全方位全链条做好健康服务的强大合力，我们就一定能做好农村地区疫情防控工作，确保广大农民群众过一个欢乐、健康、祥和的春节。

《 人民日报 》（ 2023年01月20日 06 版）