居家用火用电 注意消防安全（民生服务港）

时值寒冬，居民用火用电大幅增加，冬季也成为火灾事故多发的时期。据统计，近5年，我国平均每年冬季发生火灾20.4万起，占全年的57.2%，明显高于夏秋季节。居家用火用电时，居民应注意哪些风险隐患？火势较大时，如何获救逃生？

“总的来说，居家防火应做到‘三清三关’，定期清理走道、清理阳台、清理厨房，人离开时关火源、关电源、关气源。”重庆市渝中区消防救援支队高级工程师李冬梅介绍，通过自查自改，居民可以尽早消除大部分火险隐患。一方面应仔细检查，比如检查电线和插座老化情况，查看厨房是否有燃气泄漏，及时清理油烟机油渍等。另一方面要规范行为，比如不私拉乱接电线，电器取暖时要与家具等可燃物保持安全距离，教育儿童不玩火，确保打火机等物品远离儿童。另外，应杜绝在室内给电动自行车充电。

李冬梅提醒，如在家中遇到火情，居民应尽快拨打119。对于小火，可在确保安全的前提下尽早扑灭，比如油锅起火可用锅盖覆盖，电气火灾则首先应切断电源；如遇火势加大，在楼梯间无烟气时，可将毛巾打湿遮住口鼻，弯腰至1米以下高度走疏散楼梯逃生；如遇大量浓烟或明火，切忌慌乱逃生，应打湿棉被或衣物堵住房门缝隙，减缓烟气进入，同时尽快向外求救。身处高层建筑时，靠近避难层的人员可通过楼梯间进入避难层呼救并等待救援。

《 人民日报 》（ 2023年01月20日 19 版）