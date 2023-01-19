距离春节越来越近，各地火车站、飞机场、长途客运站的客流持续攀升，跨区域人员流动性将加速释放。与此同时，当前国内新冠疫情仍处于不同流行阶段，仍需继续强调做好个人防护，科学规范佩戴口罩，尽可能降低春运过程中的感染风险。

春运被称为“人类历史上规模最大的周期性迁徙活动”，动辄就是数十亿旅客发送人次。随着疫情防控平稳转段，今年计划返乡旅客与前两年相比大幅增加。据交通运输部分析研判，今年春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。客流量的大幅回升，对春运期间的科学防控提出了更高要求。

扎实做好春运期间的疫情防控，要始终坚持科学防控的原则。返乡途中，无论是乘坐飞机、火车，还是地铁、公共汽车，都属于密闭性的交通工具，空间狭小、人员密集、空气流动性差等特点，都利于病毒传播扩散。因此，返乡途中旅客要全程规范佩戴口罩，注意手部卫生等个人防护。

团圆勿忘防护，过节更盼平安。旅客返乡后，应主动遵守当地疫情防控要求，尽量少聚集、少聚餐，看望老人时戴好口罩，保持适当距离，保护好老年人群体。在走亲访友和外出参加活动时，要戴好口罩。平时注意勤洗手、常消毒，规律生活、充足睡眠，多喝水、多吃蔬菜水果。家里经常通风换气，定期做好清洁卫生，及时清理生产生活垃圾。即使“阳康”后，也要做好个人防护。

当然，做好春运期间的防控工作，确保逾20亿人次的“大迁徙”平稳顺畅，还需要汇聚更多的合力。大规模的人员返乡，会增加病毒传播扩散的风险，给广大农村地区带来疫情防控的压力，特别是对于农村老年人群体的防护不容懈怠，还须密织农村疫情防控网络。此外，血氧仪、制氧机等医疗物资准备是否充足，危重症患者“转上来”的渠道是否畅通，以及春节期间的各项民生保供物资是否充裕等等，都需要未雨绸缪。

疫情终将过去，曙光就在前方。春节团圆是中国人传承千年的情结，这种朴素的情感需要被珍视与呵护；而平安健康也是春节期间最高频的祝福语，更不能掉以轻心。让我们维护好个人和亲友的身体健康，共同度过一个健康、安全、祥和的新春佳节！