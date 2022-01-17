这份春运出行防护指南请收好！

2022年春运今日正式开始。当前国内多地出现新冠肺炎确诊病例，疫情防控形势严峻复杂，“回家路”的健康防护至关重要。人民网记者采访了中南大学湘雅三医院医院感染控制中心负责人曾赛男，为您送上春运出行防护指南。

出行规划

首先建议大家非必要不出行。如果要返乡，一定要提前做好出行规划，及时关注目的地疫情变化和疫情防控的政策措施，多关注交通部门的出行提示。

健康监测

时刻关注自身和家人的身体健康状况。出行前，如出现发热、咳嗽等症状，应暂时中止出行计划，避免旅途劳累症状加重，并及时就医，待康复后再安排出行。一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、鼻塞、流涕、嗅（味）觉减退、结膜炎、肌痛、腹泻等可疑症状，应在做好个人防护的前提下，第一时间就诊发热门诊进行排查，主动、如实告知个人旅居史、活动史和接触史，就诊过程中尽量避免乘坐公共交通工具。同时，建议在出行前完成新冠病毒疫苗接种。

防护用品

1.足量口罩，包括儿童专用口罩。口罩的种类很多，建议公众选用一次性使用医用口罩、医用外科口罩或以上防护级别口罩。布口罩、真丝口罩的防护功能比较弱，不建议选用，不建议儿童使用成人口罩。

2.便携式体温计。

3.酒精消毒片等，不建议携带大量酒精。

途中防护

1.途中要全程规范佩戴口罩，保持手部卫生，不要到处乱摸乱碰，遵循呼吸道礼仪，咳嗽、打喷嚏时一定要用肘部或纸巾遮挡，与人交谈时要保持一定的社交距离。

2.条件允许的情况下，尽量选用非公共交通工具出行。自驾出行时，要充分了解同车出行人员情况。

3.乘坐公共交通工具要配合工作人员做好健康监测、隔离、信息登记等各项防控措施，排队等候时，要注意保持1米以上的社交距离，尽量不和其他候乘人员扎堆。

4.乘坐公共交通工具时，根据时间长短更换口罩。如乘坐时间在4小时以下，一般情况下，不建议在交通工具上进食或饮水。

5.途中如需就餐，建议错峰用餐，尽量减少用餐时间，并选择通风、清洁的位置；用餐时注意使用公筷公勺，如有条件应选择间隔落座或同侧用餐。

6.如果在公共交通旅途中出现发热、咳嗽等可疑症状，要及时联系工作人员，一直要保持佩戴口罩。

7.回到家乡后要按照当地的防控要求，落实各项防控措施，少串门、少聚集。