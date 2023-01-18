DNA作饵诱捕多种呼吸道病毒

据最新一期《自然·纳米技术》报道，英国剑桥大学研究人员开发了一种新测试方法，可使用单链DNA作为“诱饵”同时“捕获”多种呼吸道病毒，并在不到一个小时的时间内给出高度准确的结果。研究人员表示，一次检测多种病毒，将确保患者迅速得到正确治疗，还可减少抗生素的不当使用。

该测试使用DNA“纳米诱饵”同时检测最常见的呼吸道病毒，包括流感、鼻病毒、呼吸道合胞病毒和新冠病毒。相比之下，PCR（聚合酶链反应）测试虽然具有高度特异性和高度准确性，但一次只能测试一种病毒，并且需要几个小时才能得出结果。

此外，这些测试可在任何环境中使用，并且可轻松修改以检测不同的细菌和病毒，包括新冠病毒的潜在新变种。目前，北半球已经进入感冒、流感和呼吸道合胞病毒高发季节，当患者出现在医院或诊所时，医护人员必须迅速做出治疗决定。

研究人员表示，许多呼吸道病毒具有相似的症状，但需要不同的治疗方法。他们此次开发出一种使用RNA直接检测病毒的方法，无需复制，但仍具有足够高的灵敏度。

该测试方法建立在由双链DNA和悬垂的单链构建的结构上。这些单链是“诱饵”：它们被编程为“钓鱼”目标病毒RNA中的特定区域。然后，纳米诱饵通过被称为纳米孔的非常小的孔。纳米孔传感就像自动收报机的磁带读取器，可在几毫秒内将分子结构转换为数字信息。每个纳米诱饵的结构揭示了目标病毒或其变种。

该测试可很容易地重新编程以区分病毒变种，包括新冠病毒变种。由于可编程纳米诱饵结构的精度，该方法可实现接近100%的特异性。

研究人员称，这项技术是潜在的游戏规则改变者。

【总编辑圈点】

我们熟悉的PCR检测，利用体外扩增技术针对病原体的DNA或RNA进行检查，可以早期、快速、特异地检测出究竟是什么在作祟。但一般PCR只应用一对引物，鉴定单一致病因子。也有多重PCR，就是再加上多种病原体的引物进行扩增。本文中的方法，让“诱饵”DNA捕获多种病毒，更加方便地实现了“一网打尽”，不用再逐一排查，一次就能让始作俑者现形。它在临床上具有重要意义，减少了试错时间，能帮助医护人员尽早对呼吸道疾病患者开展对症治疗。