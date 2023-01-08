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春节返乡人员应该提前做哪些准备工作？返乡后怎样做好个人防护？专家来支招【科学防疫小贴士】

2023年01月08日19:55 | 来源：健康中国
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春运期间，为了大家能更安全、健康地过春节，远途出行以及返乡的人员应该提前做好哪些准备工作？返乡后，免不了要走亲访友、聚餐聚会，此时应该如何做好防护措施？中国疾控中心传染病管理处研究员常昭瑞来解答。

远途出行以及返乡人员

应该提前做好哪些准备工作

要合理安排出行，尽量避免前往疫情流行比较高的地区探亲访友，同时也倡导处于疫情流行水平比较高地区的群众尽量减少外出。

对于居家治疗的新冠病毒感染者，非必要不外出，不要探亲和旅游。出现发热、干咳、咽痛、乏力等症状的人员要履行个人防护的责任，及时做好健康监测或者抗原检测，在没有排除风险之前要避免乘坐公共交通工具，同时也不前往人群聚集的场所。

要做好一些防护物资的准备，比如准备一些口罩、手消的防护用品以及干湿消毒纸巾等，还有一些抗原检测试剂、常规药物。

此外，还要注意个人卫生，尤其是随时保持手卫生，避免接触公共的物品。不要随地吐痰，咳嗽、打喷嚏的时候，要注意相应的咳嗽礼仪，要用纸帕或者肘部遮挡。

春节返乡人员如何做好个人防护

返乡人员回到家要加强自我健康监测，也要密切关注自己以及家人的健康状况。如果出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状的时候，要及时进行抗原检测，或者根据病情来及时就医。

刚回到家里的时候，要做好自我防护，尽量避免接触家里的老人或者有基础性疾病的人员，接触的时候要进行个人防护。

探亲访友的时候要做好个人防护，也要佩戴口罩，减少聚餐、聚会的次数，聚餐、聚会的时候要减少人数和时间。同时，建议使用公筷、公勺等；结束就餐的时候，要及时佩戴好口罩。

来源：央视新闻

编辑：王宁

(责编：王静、袁勃)

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