全力救治新冠重症患者

晚上8点，在浙江省湖州市南浔区人民医院急救大厅，急诊科主任施建强像往常一样，忙碌地在监护病床之间穿梭巡诊，“在急诊没有下班的概念，有些医务人员家住得比较远，这两周干脆住在了科室。”

从2022年12月中旬以来，因新冠疫情叠加冬季呼吸疾病、心脑血管疾病高发等因素，医院急诊科、发热门诊、呼吸内科等临床科室持续高位运行。在南浔区人民医院，前来就诊的人数比平时增长了好几倍。

“全院打通，应收尽收，抢救危重症。”南浔区人民医院副院长张秋鸿告诉记者，医院党委迅速成立医疗救治工作专班，打通全院资源，统筹人力、物力和病区资源，“医院针对目前新冠和基础病叠加突出问题，积极扩充收治力量，又特意从各临床科室抽调力量支援急诊。”

手术室的年轻护士钱伟伟就是其中一员，面对工作她丝毫不含糊，刚挂完盐水，就马不停蹄地赶回夜班岗位。

张秋鸿告诉记者，医院经过统筹调配，目前新增了100多张床位，“我们又重新开辟了一个急诊病区，不仅增设了不少床位，也能有效缓解急诊压力过大的现状，争取让重症患者入院零等待。”

前不久，病区收治了88岁高龄的重症患者徐坤林，让施建强格外关注，“患者年纪较大，入院时为病毒性肺炎继发细菌感染，炎症指标高，血气提示呼吸衰竭……”他每隔一段时间就要来确认状况，还嘱咐钱伟伟等护士悉心照料。

经过一周多精心治疗，徐坤林各项指标好转，顺利出院，“你们都是我的救命恩人呐。”握着医护人员的手，老人家激动地说。

对施建强而言，最开心的莫过于患者出院，“重症危重症是目前救治重点，尤其是60岁以上老人，我们更要确保应收尽收、应治尽治，提高治愈率，降低病亡率。”

南浔区将医疗资源向一线倾斜，打通发热门诊、急诊、住院部的收治通道，整合普通病房及ICU床位，实施“全院一床制”，按照疾病轻重缓急分级收治的原则应收尽收。

以湖州市为例，按照日常重症资源量10倍标准，统筹做好设备、药品和耗材的采购、调度与储备，迅速扩充市二级以上公立医院重症床位，并组建重症救治核心梯队，全市参与医疗救治和志愿服务人员达3万余人。

浙江省卫健委主要负责人介绍，目前全省整体疫情已渡过感染高峰期，120急救和急诊也处在逐步下降阶段。

“我们把‘防重症、遏病亡’作为重中之重。要全力做好关口前移‘防重症’，强化医疗救治‘遏病亡’，管好重点人群‘暖服务’和加强农村防疫‘补短板’等4方面重点工作。”浙江省卫健委主要负责人说。

《 人民日报 》（ 2023年01月14日 05 版）