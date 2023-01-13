国家药监局：对新冠病毒治疗药物实施“一企一策、一品一档”管理

人民网北京1月13日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，1月11日，国家药监局党组书记李利在食品药品审核查验中心（国家疫苗检查中心）调研。他强调，要认真落实“四个最严”要求，全面强化防疫药械监督检查，牢牢守住质量安全底线，服务保障新阶段疫情防控工作大局。

李利指出，当前疫情防控进入新阶段，核查中心和全国各级药品检查机构要以从零开始再出发的状态，全面强化防疫药械监督检查，切实保障产品质量安全。要全力做好新冠疫苗药品、医疗器械的注册核查工作，保持与审评工作的零时差，保障安全、有效的疫苗药品、医疗器械快速审批上市。

要全面加强对新冠疫苗药品、医疗器械生产企业的监督检查，做好对新获准紧急使用疫苗企业的巡查工作。要统筹指导好各地药品监督检查工作，对疫苗生产企业实施最严格的驻厂检查，对新冠病毒治疗药物实施“一企一策、一品一档”管理，建立监督检查台账，对监督检查发现的问题要及时督促整改，把风险隐患消除在萌芽状态。

李利指出，要按照“讲政治、强监管、保安全、促发展、惠民生”的工作思路，统筹疫情防控和日常工作，统筹发展和安全，统筹检查和服务，切实强化疫苗、血液制品等高风险产品检查，加强职业化专业化检查员队伍建设，不断提升检查的质量和效率。

要切实抓好临床试验监督检查工作，对临床试验检查中发现的问题必须如实记录，如实反映，不放过任何一个影响药品安全性、有效性的问题，从源头上保障质量安全。