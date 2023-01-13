优化防疫政策  专家解疑释惑

图为吹风会现场，前排由左至右依次为中国公共外交协会秘书长霍颖、梁万年、王贵强、刘清泉。

赵文宇摄

从推出“二十条”和“新十条”优化措施，到将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染，再到由“乙类甲管”正式调整为“乙类乙管”……我国新冠疫情防控主动作出一系列重大调整。在中国公共外交协会1月11日举办的“临甲7号沙龙”吹风会上，专家介绍了中国优化调整疫情防控措施有关情况。

“抗疫三年以来，中国因时因势、科学决策，边防控、边研究、边总结、边调整，不断优化调整疫情防控措施。”清华大学学者、国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年介绍，三年来，中国的防控方案、诊疗方案从第一版动态更新到第十版，防控策略从突发疫情应急围堵阶段的“内防扩散、外防输出”调整到常态化疫情防控探索阶段的“外防输入、内防反弹”，对疫情风险区的划定从省精细到区县再到小区、楼栋，这些都表明中国在不断因时因势优化完善防控措施。

梁万年介绍，把新冠病毒感染调整为“乙类乙管”，是综合考虑国际和国内疫情形势，特别是综合判断了3个最基本的要素：一是新冠病毒的危害性，包括病毒的致病力、传播力、免疫逃逸能力等；二是人群的免疫水平和卫生健康系统的救治能力和防控能力；三是社会公共卫生干预措施的实施力度以及公众的接受力，优化调整疫情防控措施是在考虑这3个要素的基础上做的综合平衡判断，是一个主动的、有计划的调整。

“在判断这3个要素平衡的时候，我们发现奥密克戎变异株的传播力在增强，但是总体的致病力是在下降。”梁万年说，同时，中国全人群新冠病毒疫苗全程接种率超过90%，群众的健康意识和健康素养明显提升，三年抗疫形成了一套较有效的防控机制，我们的医疗救治能力也在提升，在这样的情况下，社会公共卫生干预措施做适度的调整，是必要的。

梁万年强调，中国防疫政策优化调整不是对疫情放任不管，而是要更加科学、更加精准、更加有效、更加突出重点，更好地统筹疫情防控和社会经济的发展，更好地保障人民群众的生命安全和身体健康。

近期，奥密克戎新变异分支BQ.1和XBB引发广泛关注。BQ.1和XBB会在中国大流行吗？

“中国现阶段流行的毒株以BA.5.2和BF.7为主，近期我国刚经历了一波流行高峰，可以说大部分人群已经产生了相应的免疫力或抵抗力，XBB本身又是奥密克戎变异株下面的一个亚型，短时间内它成为一个优势传播株的可能性是很小的。”梁万年介绍，目前一些国家出现了BQ.1和XBB等优势传播毒株，从现有报道和研究来看，其免疫逃逸能力在增强，但是致病力没有明显增加，我国已经监测到十几例XBB的本土病例，也在持续研判XBB输入的风险、严密关注病毒的变异。

“目前从北京看，新冠流行的高峰似乎过去了，重症高峰目前也趋缓，但是临床救治任务还比较艰巨。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，我们强调关口前移，例如在社区层面发放制氧仪，家庭医生及时观察老年人的情况，特别是对于一些高龄、合并基础性疾病的患者，更要加强关口前移措施的应用，加强对症和支持治疗，防止轻症转为重症。

王贵强介绍，目前，新冠病毒感染的治疗仍然强调综合治疗，包括对症支持治疗、早期抗病毒治疗、早期氧疗、免疫治疗、抗凝治疗等。其中，抗病毒治疗是综合治疗的一个重要组成部分。第十版诊疗方案中抗病毒治疗包括了口服的小分子抗病毒药物，推荐有奈玛特韦片/利托那韦片组合包装、阿兹夫定片、莫诺拉韦胶囊3种药物。

“小分子口服抗病毒药通过直接抑制病毒复制来清除或抑制病毒，减轻临床症状，缩短病程，降低重症风险，最终降低住院和死亡的风险。它的特点是口服，比较方便，在医院、社区、诊所、门诊都可以使用，但要严格掌握适应症，在医生的指导下使用。”王贵强强调，小分子口服抗病毒药要早期使用，越早越好，一般5天之内使用效果最好，5天以后使用效果大打折扣。他建议老年人、有基础病的、没有打疫苗的等重症高风险人群应优先使用，降低重症风险，一般人群感染后使用价值并不大。

“经过三年疫情防控，我们形成了中西医结合、中西药并用的中国方案，中医药在其中发挥了重要的作用。”北京中医医院院长刘清泉介绍，在应对新冠的过程中，中医中药利用其简、便、验、廉的特点，迅速找出核心病机，制定了针对于轻型、普通型、重型和危重型的治疗方案。对于轻型、普通型患者，中医药进行治疗可以缩短病毒清除时间，缩短住院时间，缓解临床症状。对于有可能转重的患者，及早进行中医药的干预治疗，可以降低转重率。对于重型、危重型的患者，开展中西医结合治疗，可以有效阻断或减缓重症向危重症的发展，促进重症向轻型的转变，减少病亡率。