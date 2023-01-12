2023《宠物营养白皮书》发布

为科普正确的养宠知识，提升宠物的健康和生活质量，2023《宠物营养白皮书》（下简称《白皮书》）近日在京发布。

据悉，《白皮书》是由中国农业科学院饲料研究所联合Solid Gold素力高、Zesty Paws快乐一爪及京东宠物发布，是一本专注宠物营养、科学喂养的消费者科普读物，内容涵盖宠物日常健康问题的营养管理与产品选择建议。

中国农业科学院饲料研究所副所长杨培龙介绍，《白皮书》共七章内容，覆盖了宠物不同生命周期的营养健康以及常见的喂养问题、误区解答。《白皮书》展现了行业成就及发展新态势，旨在为宠物营养食品行业提供参考指导，推动科学喂食观念的普及，帮助宠物主人正确认识宠物营养与食品。