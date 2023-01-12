2023《宠物营养白皮书》发布
为科普正确的养宠知识，提升宠物的健康和生活质量，2023《宠物营养白皮书》（下简称《白皮书》）近日在京发布。
据悉，《白皮书》是由中国农业科学院饲料研究所联合Solid Gold素力高、Zesty Paws快乐一爪及京东宠物发布，是一本专注宠物营养、科学喂养的消费者科普读物，内容涵盖宠物日常健康问题的营养管理与产品选择建议。
中国农业科学院饲料研究所副所长杨培龙介绍，《白皮书》共七章内容，覆盖了宠物不同生命周期的营养健康以及常见的喂养问题、误区解答。《白皮书》展现了行业成就及发展新态势，旨在为宠物营养食品行业提供参考指导，推动科学喂食观念的普及，帮助宠物主人正确认识宠物营养与食品。
来自中国农业科学院饲料研究所宠物营养与食品科学创新团队的王金全讲述了《白皮书》背后的筹备故事。他介绍，目前宠物市场存在很多宠物营养的误区，亟待正确的教育宣传行动优化宠物主人喂养意识，这也是《白皮书》撰写、发布的初衷。他呼吁，消费者不可盲目相信宠物营养食品的成分标注数据，并强调产品使用效果需要通过实际测试验证，才能得到全方位的评价。
北京小动物诊疗协会营养分会副会长崔明君认为，合理补充宠物营养品能应对宠物皮肤、抗氧抗衰老、肠道、免疫增强等问题，提高宠物的生活质量。
健合集团科学交流总监刘威介绍，集团建立了宠物营养的健康大数据库，始终关注宠物营养科学的最新研究进展，同时积极与多家机构共创科学有效的产品，解决宠物健康问题，构建人宠和谐的理想生活状态。
京东宠物食品部总监史德龙表示，未来，京东会与健合集团合作开发更多优质的健康营养产品，并通过升级功能化工具等，让消费者选择产品的流程更轻松简易。另外，京东与专家、渠道、品牌方共同努力，呈现食品原料的统一化整合链路虑，确保消费者在平台上安心消费。