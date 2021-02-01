抑郁焦躁情绪增多靠养宠物慰藉心灵

新冠疫情期间，韩国民众抑郁、焦躁等情绪增多，心理健康问题引发关注。专家注意到，越来越多韩国人养宠物，依靠猫猫狗狗的陪伴来缓解压力。

韩国农村经济研究院数据显示，韩国宠物经济市场规模2015年约为1.9万亿韩元（约合109亿元人民币），2020年达到3.4万亿韩元（195亿元人民币），2027年则有望突破6万亿韩元（345亿元人民币）。

新冠疫情已经持续一年，人们难以保持以往的日常生活模式，由此产生的压力不断积累，容易导致抑郁、愤怒和焦躁情绪。

调查显示，韩国民众居家时间变长，宠物陪伴的重要性越发上升，社交媒体上甚至流行起了一个新词“petfam”——这个由“宠物”和“家人”合并组成的新词，表明人们把宠物视为家庭成员，而非仅仅是动物。

现年24岁的金济民（音译）接受韩国《中央日报》采访时说：“我每个月在宠物狗身上花15万韩元（862元人民币）……最近给它买了一种售价4万韩元（230元人民币）的红参维生素补品。”

这名韩国姑娘说，她家的狗目前在吃4种营养补品，“我考虑再增加一种欧米伽-3不饱和脂肪酸”。

另一名25岁的大学生郭瑞英（音译）说，她养的卷毛比雄犬4岁了，每个月要花34万韩元（1955元人民币）。

据韩国农林畜产食品部统计，截至2019年年底，韩国大约26.4%的家庭拥有一只或更多宠物。这意味着，大约1500万韩国人养宠物。

宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物生活服务……韩国商家捕捉商机，推出与宠物有关的诸多产品和服务，2020年销售业绩令人咋舌。

韩国电商平台Market Kurly说，韩国宠物相关产品2020年销售额同比上涨136%，其中不含添加剂的宠物零食颇受欢迎；如果不含食品在内，宠物相关产品2020年销售额同比涨幅高达707%。

韩国现代百货商场在楼顶开设占地1300多平方米的宠物乐园，供消费者及其宠物“休闲、放松和娱乐”。此外，现代百货还在其他楼层设有宠物游泳池、宠物SPA（水疗）、宠物健身房、宠物旅馆等设施，以及出售宠物相关用品。 据新华社