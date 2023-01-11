春节返乡人员增多 民政部：将推动农村养老机构纳入村、社区包保联系范围

人民网北京1月11日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点机构和重点场所疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，下一步，民政部将如何指导地方落实好《养老机构新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》和国务院联防联控机制关于养老机构疫情防控的有关要求？

对此，民政部养老服务司副司长李邦华介绍，民政部党组高度重视“乙类乙管”阶段养老机构疫情防控工作，将根据党中央、国务院的决策部署，着重做好贯彻落实几方面的工作：

一是加强组织领导。推动各地在联防联控机制的统一领导下，成立由政府负责同志指导，民政、卫生健康、疾控等部门组成的养老机构疫情防控工作机制，统筹解决疫情防控的相关重点问题。民政部及省市县民政部门都成立了养老机构的疫情防控专班，持续推进养老机构疫情防控工作。

二是落实落细防控要求。指导各地根据实际，制定本地区养老机构疫情防控的实施方案和实施细则，确保防控要求能落实到位。

三是加强督促指导。目前，从民政部到县级民政部门，都建立了养老机构疫情防控的“日调度”机制，下一步还将继续强化“日调度”工作机制，动态掌握养老机构就医用药的需求，以及疫情防控中的困难和问题，指导属地民政部门及时协调解决。春节前后，城市务工返乡人员增多，农村养老机构的疫情防控工作受到更多的关注和重视，民政部将推动农村养老机构纳入村、社区的包保联系范围，同时依托乡镇卫生院、县综合性医院建立农村敬老院的就医绿色通道。

最后是加强养老机构的纾困。对长期封闭管理的养老机构，要及时组织工作人员安全有序进行轮换和休整，同时加强对养老机构工作人员和老年人的关心关爱，尤其是春节来临之际，要加强心理疏导和春节相关活动安排，同时推动各地出台更多有针对性的养老机构纾困政策，帮助养老机构渡过难关。同时也鼓励和引导社会各界慈善公益力量支持养老机构的疫情防控工作。