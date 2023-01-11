民政部：90%以上村委会和居委会已建立公共卫生委员会

人民网北京1月11日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点机构和重点场所疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，随着疫情防控进入新阶段，在进一步健全城乡社区疫情防控体系和提升组织动员群众能力方面有哪些打算？

对此，民政部基层政权建设和社会治理司一级巡视员李健表示，疫情防控工作中，居民群众的力量和作用是巨大的，在社区党组织的领导下，推动构建社区防疫工作共同体，把居民群众有效的组织动员起来很重要。

第一，充分发挥党组织领导作用和村民委员会、居民委员会以及村（社区）卫生服务机构的基础作用，细化村民小组长、居民小组长、楼门栋长以及网格员的责任。农村地区还要依托五级书记抓疫情防控机制，进一步完善疫情防控体系。

第二，要加快推动公共卫生委员会的全覆盖。2021年12月底，民政部等四部门专门部署加强村民委员会、居民委员会下属的公共卫生委员会建设，目前有关工作取得了积极进展，已经有90%以上的村委会和居委会都建立了公共卫生委员会。接下来要加快推进公共卫生委员会与其他机构一起有效协同发挥作用。

第三，要创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者以及社会慈善资源的联动机制，也就是经常说的“五社联动”，完善社区志愿服务制度，动员居民群众就近就便开展邻里互助等活动。

第四，组织居民群众围绕疫情防控等问题开展灵活多样的议事协商活动，群策群力把各项疫情防控优化措施落实好。