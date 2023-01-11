工信部等部门联合向基层医疗卫生机构供应指氧仪117.2万只

针对农村基层卫生室血氧检测设备缺乏的现状，近日工信部、国家卫健委、农业农村部等部门联合向全国村级卫生室免费发放指氧仪。目前已累计供应117.2万只，满足全国60余万个村级卫生室的基本配置需求。

甘肃是国家首批为农村机构配备指氧仪试点地区，1月8日凌晨，32480台指氧仪抵达省会兰州后，当地工信部门组织人力当天就将3万多台设备向各市州发放完毕，并正以最快的速度陆续配发到村级卫生室。8日下午，记者在离兰州市区不远的榆中县城关镇杨家庄村卫生室里看到，刚刚配发的指氧仪已经开始为村里的老人们提供检查服务。

榆中县城关镇杨家庄村卫生室负责人 张成庆：在最需要的时候配送了血氧仪，让我们随时能检测到老人们血氧的变化。

据了解，本次甘肃每个村卫生室将配发2个血氧仪，实现全省农村卫生室血氧检测设备全覆盖。

为做好新冠重点人群动态服务，保障乡村地区等基层医疗卫生机构指夹式脉搏血氧仪基本配置需求，预防和减少新冠病毒感染重症发生，工业和信息化部、国家卫生健康委、农业农村部等部门近日发布《通知》，梳理全国基层医疗卫生机构需求，同时统筹调度、抢抓生产，实行指氧仪生产情况日调度机制，加速扩大产能产量。当前，工信部已组织11家重点生产企业，分4批向全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团供应指氧仪117.2万只，满足全国60万个村级卫生室的基本配置需求。