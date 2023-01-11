大部地区将出现大范围雨雪、大风、降温天气

新华社北京1月10日电（记者黄垚）据中央气象台预报，11日至15日强冷空气将自西向东影响我国，大部地区将相继出现大范围雨雪、大风、降温天气。

气象统计显示，元旦以来，我国中东部地区气温偏高2℃至4℃，局地偏高4℃以上，共有14个省份43个气象站气温突破1月极值。时至“三九”，这样显著偏暖的情况即将结束。

据介绍，本次寒潮天气过程具有降温剧烈、雨雪范围广、降水相态复杂、雨雪雾大风等天气并发的特点。预计11日至12日，新疆、甘肃、青海将降温6℃至12℃，新疆阿勒泰北部降温将超过20℃，并伴有4至6级风，山口风力可达8至10级。12日夜间至15日，随着冷空气东移南下，中东部大部地区将先后出现6℃至12℃降温，内蒙古、东北地区、江汉东部、江淮、江南、贵州等地将降温14℃至18℃，吉林中东部、黑龙江中东部等地部分地区降温将超过20℃，并伴有4至5级风，阵风6至8级。

降温过后，17日早晨，最低气温0℃线将位于云南东部至贵州南部、江西南部、福建北部、浙江东部一线，零下10℃线位于河北北部和西部、山西南部、陕西南部一线。

雨雪方面，预计11日至12日，新疆大部有小到中雪，沿天山地区、南疆盆地西部有大到暴雪。12日至15日，陕西、华北、东北地区、黄淮、西南地区东部、江淮、江汉、江南北部等地有小到中雨转小到中雪或雨夹雪，陕西南部、山西大部、河北西部、河南西部、湖北西部、重庆北部等地部分地区有大雪，局地暴雪。15日，安徽皖南山区、湖南西部山区、贵州东部局地有冻雨。

此外，11日至14日的夜间至上午时段，四川盆地南部、上海、江苏、浙江北部、海南岛北部等地有大雾，局地能见度不足200米。

气象专家提醒，本次过程伴有大范围雨雪，目前正值春运，有出行计划的公众需关注始发地和目的地的天气预警预报信息，提前做好规划。本次过程后中东部大部地区气温将由前期显著偏高转为偏低，建议公众做好保暖措施。