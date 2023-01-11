严密监测新冠变异毒株 用权威信息安定人心

近日，一个叫XBB.1.5的新冠变异毒株引起广泛关注。这一变异毒株究竟有何特征？目前在国内的流行情况怎样？会引发更严重的症状吗？国务院联防联控机制召开新闻发布会指出，近期大部分人感染新冠病毒后，短期内会产生针对XBB系列变异株交叉保护的抗体，有一定的保护作用，个别人群的保护作用可能持续6个月左右。所以，现阶段XBB不会造成本土大规模的流行。

此前，关于新冠变异毒株将导致新一轮疫情大流行、感染病毒将引发严重腹泻、呕吐等症状的传言，一度令蒙脱石散等治疗腹泻的药物脱销。而此次新闻发布会上，有关专家对变异毒株的最新判断，让普通群众得以更全面地了解变异毒株，对未知病毒的不安和恐惧情绪大大缓解。这充分说明，及时回应社会关切，用真实、权威信息安定人心，涉疫谣言就会不攻而破，全社会在疫情面前也会更从容。

行百里者半九十。在疫情防控积极向好的形势下，尤其需要严密监测病毒变异情况，防止出现新的突发性事件。当前，新冠病毒仍在全球蔓延，面对如此大的感染基数，病毒在传播过程中发生突变的可能性客观存在，只有加强监测、及早发现，才能通过科学应对，尽可能减少损失。

坚持就是胜利，团结就是胜利。疾控部门应进一步提高监测新冠病毒变异的能力，加强对入境人员、就诊患者、重点场所和重点人群的采样送检和测序比对工作，及时、准确向社会发布权威信息。凝聚起共同战疫的磅礴力量，我们才能早日迎来真正的曙光。