以智能平台打造养老共同体（新论）

老人只需在智能设备上按一个键或说一句话，社区志愿者便会上门提供帮助；穿戴式设备实时监测老人心率、血压等体征数据，自动预警健康异常状况；智能屏幕连接老年大学线上课堂，老人足不出户享受优质教学资源……在湖北省武汉市江汉里社区，数字化平台凝聚多方力量，形成居家养老服务的强大合力。

习近平总书记在党的二十大报告中强调：“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。”随着人口老龄化快速发展，养老服务体系建设日益重要且紧迫，需要解决好养老服务需求巨大和供给不足之间的矛盾。把新一代数字技术融入老龄事业发展，以智能平台打造社会养老共同体，有利于集成全社会养老资源，形成权责分工明确、信息共享互通、服务有序衔接的养老服务供给网络。

充分发挥智能平台“信息整合”功能，打通养老信息平台。一方面，将多元养老服务嵌入到智能平台，提供“一键式”菜单化定制服务，方便养老服务供需快速对接。比如，开发拟人化操控系统，融合影像娱乐、老年大学课程等线上资源，丰富老年人精神生活；穿戴式设备识别异常的健康数据，为家庭医生在线或上门诊疗服务提供指引；等等。另一方面，为老年家庭提供最易于使用的适老化智能服务终端。通过语音识别、简单的点触操作建立起适宜于老年人的人机交互模式，就能提升老年用户操作便捷性。

充分发挥智能平台“资源整合”功能，解决养老资源错配问题。一方面，智能平台可以通过深度融合线上、线下服务渠道，实现不同主体间养老资源共享、分工责任明晰、服务流程优化，全面提升养老服务体系的运行效率与服务效能。另一方面，采用政府主导和市场运营相结合的方式，建设养老服务中心，负责数字平台运营管理，纵向对接政府行政部门，横向联结区域内养老院、卫生服务中心、老年大学等相关机构，按需调配家庭医生、护工、志愿者、灵活劳动者等资源为辖区内老年家庭服务，从而提升资源配置效率、减少资源错配造成的浪费。

以智能平台建设社会养老共同体，有助于实现社会养老与家庭养老的融合发展。尽管当前养老模式呈现多元化发展态势，但家庭始终是我国养老的主体。以开放式智能养老平台建设为契机，整合社会资源嵌入万千家庭中，强化家庭赡养功能，能实现养老服务的高效共享共用，促进社会养老和家庭养老的协调融合。形成以老年家庭为中心，以智能平台为依托，全社会共同参与的大养老服务格局，有助于探索出一条中国式智慧养老新路径。

借力智能平台，打造社会养老共同体，推动多元主体的高效协同和有机衔接，必将不断满足老年人多层次、个性化养老需求，为积极应对人口老龄化提供有利条件。

（作者单位：中南财经政法大学湖北健康老龄研究院）

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 05 版）