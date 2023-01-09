全国妇联等部门部署寒假儿童关爱服务活动

本报北京1月8日电 （记者杨昊）日前，全国妇联、最高人民法院、最高人民检察院、教育部、公安部、民政部、司法部、国家卫生健康委、共青团中央、中国关工委等10部门印发通知，联合部署开展“把爱带回家——暖童心护成长”2023寒假儿童关爱服务活动。

通知指出，各地各部门要突出主题开展宣传教育，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实落实立德树人根本任务，采取云参观、云阅读、云观影、云展示等方式，组织开展特色鲜明、形式多样的“少年儿童心向党”主题宣传教育活动，让爱党爱国爱社会主义的种子在儿童心中生根发芽、开花结果。抓住节点广泛普及家教知识，通过开设线上家长课堂、专题讲座、咨询服务等，面向家庭集中开展家庭教育指导服务，帮助家长强化家庭教育主体责任，科学合理安排儿童寒假学习生活，加强假期亲子陪伴，帮助孩子养成良好生活学习习惯。集中推送一批防疫知识，引导家长和儿童养成戴口罩、勤洗手、多通风等习惯，减少聚集性活动，及时接种疫苗，科学合理用药，筑牢儿童安全健康屏障。因地制宜开展关爱服务活动，广泛动员巾帼志愿者、儿童主任、“五老”等爱心力量，与农村留守儿童、困境儿童等建立帮扶对子，就近就便为他们提供关护照料、学业辅导、爱心陪伴等关爱服务。特别关注关爱受疫情影响的留守困境儿童群体，做好春节期间节日慰问。联动实施关爱项目，通过发挥公益慈善平台作用，集中创设一批面向特殊困境儿童的关爱帮扶项目，全国妇联等部门将组织实施“爱暖童心家庭支持”“爱暖童心春蕾守护”“童心港湾”等关爱项目，为特殊困境家庭送防疫爱心健康包，推动形成关心关爱儿童健康成长浓厚氛围。

通知要求，各地各部门要加强组织领导，认真组织实施寒假关爱服务活动，让广大家庭和儿童切实受益。要按照疫情防控要求，以线上为主，因地制宜开展关爱服务活动，确保活动安全有序、务实高效。

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 11 版）