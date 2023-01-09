更加科学、精准、高效做好疫情防控（国务院联防联控机制发布会）

1月8日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍第十版防控方案有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，从1月8日起，我国对新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”。实施“乙类乙管”，不是放开不管，而是强调更加科学、精准、高效做好疫情防控，更好统筹疫情防控与经济社会发展。

米锋指出，要结合本地实际，细化实施方案，强化疫苗接种，加强药物和医疗资源储备，做好分级分类诊疗，强化疫情监测，加强重点机构、重点场所防护，制定相关预案，强化培训指导，推动各项措施落地见效，确保平稳有序实现转段。要关口前移，全链条、全要素、全力以赴做好救治患者；加强重点人群健康保障，做好健康指导、健康监测和医疗服务；加强农村地区防控，减少疫情传播扩散风险，努力实现压峰错时；有针对性地提高老年等重点人群疫苗接种覆盖率。

近期，新冠病毒奥密克戎变异株XBB在一些国家已经成为优势毒株，我国也检测到了该毒株，XBB的致病力和毒性有变强吗？中国疾控中心病毒病所研究员陈操说，我国监测数据显示，从2022年8月1日到现在，共监测到16例XBB本土关联病例，都是XBB.1进化分支。从现在的报道和研究来看，并没有观察到感染XBB系列变异株的重症和死亡病例增加，也就是说它的致病力没有明显增加。XBB是否会成为国内的主要流行株？陈操说，XBB没有在我国造成传播的优势。近期，大部分人感染了BA.5.2和BF.7两个毒株以后，在短期内会产生针对XBB系列变异株交叉保护的抗体，短期内对XBB的系列变异株有一定的保护作用，个别人可能保护作用会持续6个月左右。所以，现阶段XBB不会造成本土大规模的流行。

感染后多长时间可以接种新冠病毒疫苗？中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，如果通过核酸检测和抗原检测确认了感染新冠病毒，近期不建议接种新冠病毒疫苗。如果接种疫苗，感染时间和接种时间间隔不少于6个月。

冬春季是呼吸道传染病流行的季节，老年人除了接种新冠病毒疫苗外，还应该接种哪些疫苗？王华庆说，对于老年人来说，除了感染新冠病毒会导致一些重症以外，一些有疫苗可预防的疾病，包括流感病毒、肺炎球菌等引起的相关疾病，也会导致重症出现。建议符合疫苗接种条件的老年人群，除了接种新冠病毒疫苗以外，也要接种流感疫苗、肺炎球菌疫苗。

春运期间，人员流动增加，公众在途中采取哪些自我防护的措施？中国疾控中心传防处研究员常昭瑞说，在出行途中，要做好自我防护：第一是在环境密闭、人员密集的场所，要全程规范佩戴口罩；第二是在公共场所要保持合理的社交距离；第三是要做好个人卫生，尤其是随时要关注手卫生。

国家疾控局传防司司长雷正龙说，专家研判认为，为确保广大群众度过一个健康平安祥和的春节：一是倡导群众避免去疫情高流行地区探亲、旅游，倡导疫情高流行地区的群众减少出行，老年人以及有严重基础疾病的人应该尽量避免出行；二是尽量不要举办大规模的家庭聚集性活动，减少亲朋聚餐聚会的规模、人数，缩短聚会时间；三是根据疫情情况，尽量不举办大型活动，落实通风、消毒等防控措施。

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 06 版）