医疗资源下沉  家庭医生上门

“买药路途远，还担心途中被感染。村医把免费药物送到家，这下心里不慌了。”近日，在湖南省常德市武陵区丹洲乡沙湖村，65岁的村民龙治云足不出户，就领到了防疫健康包，里面有退烧止咳药、医用口罩，还有一张“防疫温馨提示”。

村医详细讲解“防疫温馨提示”，交代药品的用法用量和注意事项，让龙阿姨心里踏实了，“即使出现头疼脑热，也知道该怎么吃药了。”

去年12月30日，湖南开始在全省范围免费发放防疫健康包，按照“先农村后城市”原则，重点保障60岁以上老年人等群体。在丹洲乡，15名村医走村入户，对661名需重点关注的老年人发放防疫健康包、讲解防疫知识。

农村地域广、人口多、底子薄，老年人、儿童集中，其自我防护能力相对较弱，是疫情防控的重点地区和薄弱领域，眼下又面临岁末年初人群流动新挑战。湖南多管齐下，采取医疗资源下沉、家庭医生上门等有力举措，最大限度保障农村老百姓就医用药需求，为农村地区构筑生命安全屏障，坚决打赢农村疫情防控这场硬仗。

除发放防疫健康包外，湖南多地调动各方面力量，充实农村地区医疗资源，确保各项救治措施及时有效，进一步提升农村医疗服务救治水平。

为减缓疫情向农村地区蔓延的速度，长沙市分批免费向农村发放预防和治疗新冠病毒感染的中药，优先保障65岁以上合并8类基础疾病的老年人，以及孕产妇、透析患者等重点关爱人群。

衡阳市建立县、乡、村三级网格化家庭医生服务团队。全市将基层医疗机构和医联体、医共体专家纳入团队，全面提升服务水平，全天候为农村重点人群提供治疗方法、康复方案和用药指导等服务。

常德市在乡镇卫生院开设发热门诊，医护人员24小时值守，协助有必要转诊的患者尽快转诊。同时，加强村级医务人员培训，提升重症风险早期识别能力。

湘潭市强化保障农村地区医疗物资供给，理顺通道，各乡镇卫生院按照服务人口比例，动态储备对症治疗药品以及抗原试剂等物资，避免断供。湘乡市财政部门紧急调度资金，用于乡镇卫生院基本药品采购。

湖南还积极发挥基层党组织战斗堡垒作用。1月5日，湖南省委组织部、省乡村振兴局发出倡议，积极开展“同心抗疫·温暖过年”活动。倡议要求，驻村第一书记、工作队员和村两委成员，要走遍辖区内所有脱贫户和监测户、边缘易致贫风险户以及外出务工返乡户，加强思想引导和感情交流，积极推动医疗救治措施到村到户。

《 人民日报 》（ 2023年01月08日 04 版）