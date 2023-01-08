做好农村地区疫情防控和医疗救治工作（国务院联防联控机制发布会）

本报北京1月7日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制7日召开新闻发布会，介绍农村地区疫情防控有关情况，并答记者问。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，农村、社区是疫情防控的一道重要关口，是保障群众健康的“最后一公里”。随着春节的临近，人员流动加大，返乡人员增多，更加需要做好农村地区疫情防控和医疗救治工作。要充分发挥农村基层组织作用，加强对农村地区医疗机构支持；照顾好老年人、孕产妇、留守儿童等重点人群，做好健康监测，畅通转诊绿色通道；提供便利服务，加快推进农村老年人新冠病毒疫苗接种，加快构筑基层保健康防线。

米锋介绍，为保障“乙类乙管”总体方案及配套措施于1月8日顺利实施，近期，国务院联防联控机制综合组向全国各地派出了15个指导组，督促指导做好准备工作，过程中也发现了一些农村疫情防控好的经验做法，有的强化分级诊疗，有的提升基层服务能力，有的加强重点人群摸底和服务保障。对于这些好经验、好做法，将进一步推广。

做好农村重点人群医疗救治“关口前移”。国家卫健委基层司司长聂春雷说，农村地区要做到“关口前移”，核心是落实“四早”。“早发现”主要是对65岁以上的老年人、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群进行一对一包保联系，每周联系服务不少于2次，及时发现问题、及时处置。“早识别”就是要加强对重点人群的健康监测，对可能出现的情况，比如有些基础病的并发症、新冠重症风险的苗头和倾向性症状，要及时识别，及时给予指导和转诊。“早干预”，就是要在基层配备必要的氧疗设备，如氧气袋、氧气瓶、制氧机等，以及便携式的指夹、脉搏式血氧仪监测血氧，发现异常情况要迅速给予吸氧和相应的药物治疗，同时结合实际及时转诊。“早转诊”就是发现需要转诊的患者要及时转到上级医院治疗。

落实落细农村地区疫情防控责任。农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智介绍，去年12月，国务院联防联控机制和中央农村工作领导小组联合印发《加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》，要求建立包保制度，省统筹、市调度、县乡村抓落实，层层压实责任，切实把疫情防控各项措施落实到村到户。工作方案还分别明确了省、市、县、乡、村五级书记的具体要求。

农村地区感染者出现重症，如何及时转运？聂春雷介绍，国家卫健委指导地方开展了这些工作：加强重点人员日常联系和指导，做好包保联系和健康管理，能够早发现需要转诊的人员；每个乡镇卫生院和社区卫生中心要配备一辆救护车，纳入各个县域的120急救系统统一调度，地方党委政府指导乡村组织志愿者运输车辆，对需要急救的患者，可以通过志愿者车辆及时转运；建立通畅的绿色通道，确保上级医院能够及时接收，各级各类医疗机构要有专人负责转诊衔接，简化重症患者转诊流程，完善转诊绿色通道。

如何保障农村医务人员的在岗率和诊疗秩序？湖南省湘潭市雨湖区长城乡卫生院院长袁友明介绍，长城乡卫生院通过招聘、返聘退休医务人员等方式，增加了20名医务人员。同时，卫生院统筹医务人员力量，安排梯队值班值守，根据诊疗情况及时调整和优化就诊流程。充分发挥医联体优势，通过上级医院专家来院或者远程查房、培训、指导，提高卫生院医务人员的救治能力。切实加强对医务人员的关心关爱，落实轮流休假制度，对医务人员发放临时性补助。

如何提高基层救治能力？首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩说，要组织基层医护人员学好用好最新诊疗方案，加强对基层医务人员的培训；充分发挥县域医共体、远程医疗的作用，在规范诊疗和抗病毒药物使用等方面，安排经验丰富的医师对基层医务人员进行具体指导；发挥村医乡医人熟地熟优势；全面动态掌握居民健康情况；鼓励因地制宜利用当地优势中医药资源进行治疗和支持，改善诊疗效果；要动态储备相关药物，不打无准备之仗。

《 人民日报 》（ 2023年01月08日 04 版）