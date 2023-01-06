“中国的防控政策科学有效”（国际社会看中国优化疫情防控措施）

近3年来，中国秉持科学精神、科学态度，因时因势优化调整新冠疫情防控措施。先后制定九版防控方案和诊疗方案，及时出台二十条优化措施和新十条措施，平稳有序推进实施“乙类乙管”，确保了疫情防控的科学路径、正确方向。接受本报记者采访的国际人士表示，中国的疫情防控政策是正确的、科学的、有效的，优化后的防疫措施将进一步促进中国经济稳步增长，助力全球经济复苏。

“这是对科学和规律的尊重”

疫情发生以来，中国持续跟进全球疫情态势和病毒变异特征，动态评估防控举措实施效果，结合疫情处置经验和药物疫苗等技术进步，因时因势优化调整防控措施，不断提高科学精准防控水平，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

“中国成为目前世界主要大国中新冠肺炎发病率最低、死亡人数最少的国家，这一成绩是在中国人均医疗资源、医学技术水平与发达国家相比有较大差距的情况下实现的，尤为不易。”埃及智库解放研究中心主任伊玛德表示，“中国因时因势动态调整防控措施，是基于科学研究并综合国内外防控经验做出的抉择，有助于高效统筹疫情防控和经济社会发展。”

从武汉保卫战、湖北保卫战到常态化疫情防控，再到迎战德尔塔、奥密克戎，中国对病毒有了更多了解，掌握了更多防控知识。中国实事求是、因时因势、科学决策、以变应变，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性有效地应对疫情形势的不确定性。在哥伦比亚前驻上海总领事海伦娜看来，“中国政府根据病毒的演进变化趋势，以及积累的临床治疗经验和认识，不断优化和调整疫情防控政策，这是对科学和规律的尊重。”

2020年至2022年，中国疫情防控经历了突发疫情应急围堵、常态化疫情防控探索、全方位综合防控等不同阶段。中国始终坚持人民至上、生命至上，制定了科学高效的疫情防控措施，泰国泰中经济协会主席宋立·普吉对此印象深刻。他表示：“在对病毒变异和疫情形势的科学评估基础之上，中国调整疫情防控政策，并积极回应广大民众的诉求，体现了中国坚持以人民为中心的发展思想。”

“疫情防控需要多方协调统筹，中国始终坚持科学防治、精准施策，并团结各方力量有效做好防控工作。”巴基斯坦伊斯兰堡南亚与国际研究中心主任马哈茂德·哈桑·汗表示，中国抗疫成效显著，“这充分证明，中国的防控政策科学有效，经得起历史检验”。

“从自身国情出发制定防疫措施”

综合考虑病毒特点、疫情形势、疫苗接种、医疗资源准备和防控经验等因素，中国近日依法将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，国际人士对此普遍给予积极评价。

“中国从自身国情出发制定防疫措施，体现出人民性和科学性。”南非国会议员齐利兹·穆尼亚表示，中国在应对疫情过程中做出不懈努力，取得了良好成效。在他看来，中国因时因势优化调整防控措施，是通过研究论证、研判疫情形势、总结抗疫经验作出的科学决策。

伊玛德认为，正是由于中国始终坚持人民至上、生命至上，才取得了显著的抗疫成效。他注意到，近期，中国进一步优化防控工作，制定了第九版防控方案和诊疗方案，之后又相继出台二十条优化措施和新十条优化措施，近日还推进实施新冠病毒感染“乙类乙管”。在此之前，中国新冠疫苗接种得到普及，民众的健康意识和素养明显提升，基层医疗卫生机构能力建设也得到加强。

菲律宾《马尼拉公报》新闻主编伊莎贝尔·德莱昂注意到，奥密克戎变异株致病力和毒力明显减弱。与此同时，中国医疗救治、病原检测、疫苗接种等能力持续提升，中国防控方案和诊疗方案的每一次优化调整都经过反复研判、科学论证，最大限度保护着中国人民生命安全和身体健康。

“中国有一整套科学完善的公共卫生和传染病防治体系，能在较短时间内控制住疫情，展现出强大的治理能力。”巴基斯坦国立卫生研究院执行主任阿梅尔·伊克拉姆表示，中国坚持科学防疫，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，同时优化调整防控政策，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。

“为全球经济发展带来更多利好”

从今年1月8日起，中国将实施新冠病毒感染“乙类乙管”后中外人员往来暂行措施。这是中国在综合评估疫情形势基础上作出的防控策略调整，标志着中国疫情防控的工作重心从防感染转向了防重症，同时进一步降低疫情对经济社会发展和群众生产生活的影响。

“泰国社会及经济界欢迎中国的出入境政策调整，中国游客及投资者对泰国经济意义重大。”普吉表示，中国调整防控政策，不仅将有效激活中国经济，也将给周边国家带来更多、更实在的发展机遇，为全球经济复苏注入强劲动力。

“中国正在加快恢复接待国际游客，以商业、学术或旅游为目的前往中国的国际旅行者将逐渐增加，显著促进国际交流合作。”曾多次访问中国的哥伦比亚哥中友好协会主席普亚纳表示，自己已准备随时再次访问中国。

马哈茂德期待，中外人员往来暂行措施的出台，有助于恢复中外人员往来和商务旅行，提升投资营商信心。海伦娜对此深表认同。她表示，一次见面详谈胜过百封电子邮件往来。“中国出台中外人员往来暂行措施，将促进中国与各国在经济文化等不同领域的交流与合作。”

“中国经济将出现强劲复苏，为全球经济发展带来更多利好。”德莱昂表示，相信随着中国优化调整疫情防控措施，菲中友好合作将迎来更多机遇。

（本报北京、开罗、里约热内卢、曼谷、伊斯兰堡、约翰内斯堡1月5日电 记者俞懿春、黄培昭、吴杰、赵益普、程是颉、邹松）

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 03 版）