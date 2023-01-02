诺氟沙星冲上热搜，药监局：未成年人禁用

近日，一张“关于XBB.1.5毒株在美国登顶，大家要囤点蒙脱石散、整肠生、诺氟沙星”的截图在网络流传，不少药物一度脱销，“未成年人禁止服用诺氟沙星”一度冲上热搜。

诺氟沙星是什么药？为什么未成年人禁止服用？家有孩子到底需要准备什么？

此前，国家药监局官网建议每个家庭都应该专门为孩子准备一个家庭药箱，尽量精简，只准备一些常用药，并且相对安全的药物。身边很多人在感冒发烧时都会自行使用抗菌药物，但发热不等于感染，更不等于细菌感染。

其实发烧只是一个症状，并不是造成疾病的原因，发烧是机体免疫机制的一部分，找到发热的原因至关重要。发热的原因很多，除了感染性外，还有结缔组织性疾病、肿瘤性、药物热。即使感染性，还包括病毒、细菌、真菌等不同病原。一般感冒多由病毒引起，药物治疗以对症治疗、缓解感冒症状为主。抗菌药物只对细菌有杀灭或抑制作用，没有细菌感染时，用抗菌药物是没效果的。感冒一开始就服用抗菌药物，不但对治疗无益，还会引起药物不良反应和细菌耐药性的产生。只有感冒后出现咳嗽频繁，伴黄稠粘痰、发热、咽疼等继发细菌感染的症状时，应到医院检查，医生会根据病情选用相应的抗菌药物进行治疗。

而且，抗菌药物的种类有很多，每一种类都有自己的特点，应该按照不同的人群、疾病、病原来适当地选用。孩子生病后，家长不能擅自使用药物，应由医生决定是否使用抗菌药物。使用抗菌药物时，尽量用窄谱抗生素而不用广谱抗生素，尽量不要联合使用。

诺氟沙星，广谱抗生素的一种，人们服用后可阻碍人体消化道内致病菌DNA旋转酶的作用，阻碍细菌DNA的复制，从而对细菌产生抑制作用。常用于细菌引起的腹泻，如肠炎、痢疾类病症，对病毒引起的腹泻是无效的。因为在急性腹泻中，多因病毒感染所导致，所以在出现腹泻症状时，一定要查明病因再服用相应的药物，切勿乱服此药。需要注意的是，诺氟沙星可阻碍骨骼的成长与发育，所以未满18岁的未成年人禁止服用诺氟沙星。

国家药监局教你备好儿童用药箱

2019年10月，国家药品监督管理局在官网发布信息，指导公众如何在家准备儿童药箱。

国家药监局建议，每个家庭都应该专门为孩子准备一个家庭药箱，尽量精简，只准备一些常用并且相对安全的药物。具体包括：

解热镇痛药

对乙酰氨基酚：常规剂量短时间服用，不良反应少；如果大剂量长期使用，有可能发生肝毒性。最小适用年龄为3个月，1岁以下幼儿用药时应遵医嘱。间隔4~6小时重复使用，每日不超过4次。

布洛芬：不良反应少，治疗儿童高热有效、持续时间长。最小适用年龄为6个月，6个月以下用药时应遵医嘱。间隔6小时重复使用，每日不超过4次。

止泻药和胃肠道调理药

蒙脱石散：“物理”止泻，可以在肠道内形成一层保护膜，可有效止泻，但使用过量会引起便秘。

口服补液盐：可用于因腹泻引起的电解质紊乱和脱水症状。

益生菌：对调理肠道菌群紊乱可以起到双向调节，不仅可以治疗腹泻，还可以缓解便秘。常用的有双歧杆菌三联活菌、枯草杆菌二联活菌、地衣芽孢杆菌活菌、布拉氏酵母菌散等，可根据孩子的情况选择合适的种类。

泻药

开塞露：主要成分为甘油，是孩子便秘时临时救急的好帮手。

乳果糖：温和的泻剂，不良反应少，但长期或大量使用，可能导致腹泻。孩子便秘一般是暂时性的，可以通过饮食进行调节，西梅汁、苹果汁、梨汁等食物中含有缓解便秘的成分，可有效改善便秘。

外用药

炉甘石洗剂：涂于瘙痒部位，可有效缓解皮肤瘙痒症状。

创可贴、碘伏：孩子有皮肤外伤时，可以用碘伏进行消毒处理；可常备防水、杀菌等种类的创可贴，根据伤口情况选择合适的创可贴使用。

其他

此外，药箱中还应该常备医用纱布、医用胶带、医用棉签、量杯和滴管、体温计等。

国家药监局同时提醒，孩子并不是缩小版的成人，因为他们的肝、肾等重要脏器功能还在发育中，并没有完全发育成熟，所以，在用药时不能将成人药“小儿减半”服用。

成年人服药后，很多药物成分不易通过血脑屏障伤害到大脑，而孩子的血脑屏障功能还没发育完全，某些药物成分会经过血脑屏障对孩子的大脑造成伤害。因此，一定要让孩子吃儿童剂型的药物，不要随便将成人药减量给孩子吃。

儿童对药物的耐受性和反应性与成人不同，成人可以用的药，对儿童可能是禁用或慎用。

喹诺酮类抗菌药、诺氟沙星等沙星类药物，可能会抑制软骨发育，18岁以下未成年人禁用。

氨基糖苷类抗生素，如庆大霉素、链霉素等，有肾脏毒性和耳毒性，儿童不宜使用。

皮质激素类药物，长期使用可能造成儿童生长迟缓，影响身高，儿童不宜使用。