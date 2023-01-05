一线直击：上海社区医院助力重症救治“关口前移”

既是每天对辖区内老人巡视的“家庭医生”，又是在发热门诊看病的“接诊大夫”，还是在社区医院守护输液安全的“全科医生”……对于上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心的医生而言，最近一段时间里他们坚守在社区，就是为了在“家门口”防重症，“早发现、早干预、早分流”。

空间扩容，让救治能力“最大化”

1月3日，记者走进杨浦区殷行社区卫生服务中心，虽然已临近18时，这里仍然有多位患者正在输液。

伴随着重症高峰的到来，为缓解二三级医疗机构压力，殷行社区卫生服务中心于2022年12月30日重启了输液服务，对居民在其他医疗机构开具的补液治疗进行转方和输液，为上级医院减压。

1月4日，殷行社区卫生服务中心护士在为患者输液。（受访单位供图）

“原来补液区只有10个补液位，现在共有27个补液位，1月3日满足了大约100个患者的补液需求。”殷行社区卫生服务中心副院长张晓芒说。

弹性排班、抽调人手……这里不仅扩容发热门诊，还将挂号收费、就诊、取药等项目都放在了发热诊室统一完成，缩短患者除就诊外消耗的时间，并且避免患者到处走动，减少交叉感染；为了满足日益增长的吸氧需求，这里还将雾化吸入的房间改为专门的吸氧区，“家门口”服务让更多市民节省就诊时间。

“补液区还在不断发掘潜力，目前缺口还比较大。社区卫生中心还有一些功能性空间，如果需求进一步扩大、需求还没有到达拐点的话，我们会把教学中心等地方开辟出来作为后备力量，预计可以增加15至20个输液位。”张晓芒说。

聚焦老年人，为重点人群保驾护航

1月4日上午，在松江区九亭镇社区卫生服务中心，居民唐女士正在病床边照顾90岁的母亲。唐女士说，母亲患有高血压、糖尿病，在感染新冠病毒一周后，仍伴有发热、咳嗽的症状。在家庭医生徐萍芳指导下，她带母亲入住中心接受治疗，“我妈妈一直找徐医生看病和配药，她对我妈妈的情况很熟悉，对我们很关心，我们家属来这里照顾陪护也很方便。”

1月4日，在九亭镇社区卫生服务中心的病房，居民唐女士在照顾90岁的母亲。（新华社记者 刘颖 摄）

中心主任宋丽娟告诉记者，中心在2022年12月27日及时调整病区设置，将原有老年病房和全科病房进行整合和压缩，并进一步扩容床位用于收治阳性住院病人，目前已收治阳性病人77人。同时，病区内增加心电监护、血氧监测、无创呼吸机等设备的配置数量。

此外，中心还对接街镇居委会，开展65岁以上老年人的重点人群健康监测，按照年龄、有无慢性病、有无肿瘤、疫苗接种等情况进行分类。“重点关注”人群每周三次电话随访、短信每日推送，对“重点关注”人群中的阳性感染者，家庭医生每日电话随访。

资源增能，做好居民就医保障

1月4日，记者在斜土街道社区卫生服务中心遇见了前来输液的市民曹阿姨。曹阿姨表示，自己几天前在上海市胸科医院就诊，检测出肺部有轻微感染迹象，但由于医院人流量很大，输液室空间格外紧张，便在医生的建议下拿药品到社区医院输液，“听说家门口也能输液，我就选择到这来，医护人员也一直在监测我的状态，待有好转会提醒我回三级医院复查。”

中心门诊部护士长刘丽敏表示，为分担二三级医院压力，新一波疫情以来中心医护人员始终坚守岗位。“我们增加了人手，设置了抢救室，以应对可能出现的重症患者，还与复旦大学附属中山医院建立了‘绿色通道’，一旦发现患者有重症倾向能做到迅速转诊。”

1月4日，患者在斜土街道社区卫生服务中心输液室内的氧疗区。（新华社记者 方喆 摄）

重症救治“关口前移”，需要做好资源增能，保障居民就医需求。医疗设备方面，斜土街道社区卫生服务中心提升氧疗服务能力，配备20个血氧监测仪，扩大现有氧疗区，开放供氧接口，为居民提供吸氧的便利。

药品储备方面，闵行区莘庄社区卫生服务中心配备了解热镇痛、清热解毒、镇咳祛痰类药品近两周的使用量，通过包装拆零、中成药替代等方式，全力保障发热就诊患者用药。同时，中心近日还引进小分子新冠病毒治疗药物投入临床使用。

记者从上海市卫健委了解到，1月3日，上海全市发热门诊接诊4.30万人次，较2022年12月22日峰值下降47.6%，其中社区卫生服务中心占全市56.8%，接诊量较前一日增加40.5%。目前，上海社区卫生服务机构持续扩容，新增吸氧位1711个、输液位2562个、发热诊间238间。同时，抗病毒药物（小分子药物）、指氧仪、氧气罐等物资优先向社区倾斜配备。