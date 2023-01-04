国务院联防联控机制：及时识别、治疗可阻断病情转重症

1月3日，在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋介绍，疫情发生以来，中国始终坚持中西医结合、中西药并重，充分发挥中医药特色优势，筛选出“三药三方”等临床有效方剂，对提高治愈率、降低重症率和病亡率、促进患者早日康复发挥了重要作用。

推荐70种中成药供居家治疗使用

当前，我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”。米锋指出，农村是做好疫情防控和医疗服务保障的重点地区，老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是健康服务的重点人群。

那么，对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，对中医药防治采取了哪些具体的举措？对此，国家中医药局副局长、中国中医科学院院长、中国工程院院士黄璐琦介绍，一是着重缓解药品供应紧张，印发《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》，推荐70种中成药供群众居家治疗时使用，鼓励各地制定治疗新冠病毒感染症状的中药协定处方，允许相关的医疗机构中药制剂在医疗机构间调剂使用。二是快速扩充中医医疗救治资源，加强中医医院发热门诊、急诊、肺病科、ICU等科室建设。开展医疗救治培训，增加重症救治力量。三是在重症医疗救治中强化中西医结合。要求进一步建立完善“有团队、有机制、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式，要求各个医院建立医疗救治中西医协作工作机制，共同参与患者诊疗决策，同时发挥中医药在老年人和儿童医疗救治中的作用。

关口前移阻断病情由轻症转重症

阻断病情由轻症转重症是降低死亡率的关键。“要及时识别一些容易发展成重症的高危人群。”中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升指出，一是比如舌苔由薄转厚变黄，舌质颜色由淡红转成紫红或者淡暗；二是高热持续不退；三是大便稀溏或者几天没有大便，伴有食欲严重下降，消化功能、吸收功能变差；四是出现明显虚症，例如精神萎靡，语不接续，一活动就喘促，手脚凉、出冷汗，口干舌卷、尿少短赤等，这可以作为中医判断是否转重的预警指标。

他指出，中医在阻断病情转重的治疗上，也是强调关口前移、早期治疗，主要有三个治法：一是尽快遏制热毒和湿热毒邪；二是在临床中重视通腑疗法的使用，中医认为肺和大肠相表里，腑气不通肺气就不降，呼吸功能就不会改善，因此调肠治肺或者肺肠同治是阻断病情转重的一个重要措施，所以如果大便不通超过24小时，会采用生大黄泡水或者研末灌服通便；三是强调要早期扶正，全程扶正，这也是防止病情转重的重要措施，临床上可以用大剂量的人参来扶本固元。

康复阶段可尝试食疗和非药物疗法

中国人养病、防病、治病里有一句话，叫做“三分治，七分养”。对此，广东省中医院院长张忠德表示，新冠病毒感染康复以后，在药膳、饮食方面要做的就是补气、健脾、润肺、安神。在饮食上要遵循几大原则，第一要清淡一点，不要肥腻；第二，补气不点火是原则，以清补为主，很多人觉得很疲倦、乏力、气短，太子参、党参、西洋参这一类的清补，不要太过；第三，病的时候吃了很多药，有些还是比较苦寒的清热解毒药，恢复阶段余邪未清，胃肠功能还没有恢复，这个阶段不要吃伤害脾胃的饮食，可保持七分饱，老人、小孩可以少食多餐。

如果出现疲倦、乏力、睡眠不好的症状，张忠德建议，鼓励用非药物方法，晚上睡觉前用生姜、艾叶泡泡脚。